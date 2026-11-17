Serviciile de informaţii ale Statelor Unite au detectat informaţii care sugerează că Iranul ar putea pregăti planuri de a ataca înalţi oficiali ai guvernului preşedintelui Donald Trump, prin detonarea unei bombe murdare sau prin folosirea armelor chimice la Washington, se arată într-o investigaţie publicată marţi de CNN.

Informaţiile, bazate pe surse din serviciile de informaţii şi şapte oficiali americani, menţionează posibile locuri şi ţinte, deşi autorităţile consideră că planurile reprezintă deocamdată o încercare a Teheranului de a-şi extinde opţiunile de represalii şi nu constituie indicii ale unui atac iminent.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Lauren Bis, a afirmat, într-un comunicat, că guvernul "urmăreşte fiecare potenţială ameninţare", dar a asigurat că "în acest moment nu există ameninţări credibile pentru teritoriul naţional", citează EFE, potrivit Agerpres.

Un purtător de cuvânt al misiunii iraniene pe lângă ONU a respins acuzaţiile şi a dat asigurări că Teheranul "consideră total ilegitimă folosirea armelor chimice în orice circumstanţă".

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Iranul ar fi stocat materiale pentru a fabrica bombe în SUA

Potrivit CNN, serviciile de informaţii americane au detectat, de asemenea, comunicări în care se afirmă că Iranul ar fi stocat materiale pentru a fabrica bombe în SUA, deşi oficialii sunt împărţiţi în privinţa credibilităţii acestor informaţii.

Autorităţile consideră că o bombă murdară, ce combină explozibili convenţionali cu materiale radioactive, ar putea provoca contaminarea unor zone largi, deşi principalele sale victime ar fi probabil cauzate de explozie.

Alerta survine pe fondul războiului dintre SUA şi Iran început în februarie şi al eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului şi de a debloca Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit surselor citate de CNN, ameninţările au determinat, de asemenea, întâlniri de planificare a situaţiilor de urgenţă la Washington, în timp ce autorităţile continuă să evalueze riscurile unor posibile atacuri asupra facilităţilor şi personalului lor din Orientul Mijlociu.