Două trenuri de călători s-au ciocnit în apropierea gării centrale din Praga, rănind aproximativ 46 de persoane, dintre care patru grav. Accidentul, care a avut loc în jurul orei 7 dimineaţa, a perturbat traficul feroviar către capitala Cehiei.

Două trenuri s-au ciocnit frontal în apropierea gării centrale din Praga. 46 de persoane au fost rănite. VIDEO - Sursa: X/ @PolicieCZ

Accidentul a avut loc în jurul orei 7 dimineaţa, pe podul feroviar de deasupra străzii Seifertova din Praga 3. Serviciile de urgenţă au precizat că trenurile circulau cu viteză redusă.

Cele patru persoane rănite grav au fost distribuite de paramedici către spitalele din Praga. Acest lucru a fost afirmat de Karel Kirs, purtătorul de cuvânt al serviciului de salvare din Praga, potrivit CNN Prima News.

Accidentul a paralizat traficul feroviar în capitala Cehiei, o parte din trenurile de lung parcurs au fost redirecţionate către alte gări, iar perturbările ar putea dura câteva ore.

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La intervenție au participat zece echipaje de salvare și patru membri ai personalului medical.

Accidentul a provocat perturbări importante în circulația trenurilor. Mai multe curse nu mai ajung la Gara Centrală din Praga, fiind redirecționate către stațiile Vysocany și Liben sau prin Praha-Holesovice. Între timp, patru linii au fost deja repuse în funcțiune. Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar autoritățile investighează cauzele accidentului.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor, biletele Căilor Ferate Cehe sunt acceptate temporar pe anumite linii de metrou, tramvai și autobuz din Praga.

Anchetatorii stabilesc acum cauzele accidentului.