Béatrice, modelul elvețian cu origini româneşti care îl acuză pe Trump de viol: "M-am rugat să scap cu viaţă"

Fostul model elvețian Béatrice Keul, cu origini româneşti, îl acuză pe Donald Trump că a violat-o în 1993. Într-un interviu acordat BFMTV, femeia își povestește experiența și spune că speră să obțină "dreptate" și "transparență" cu sprijinul parlamentarilor democrați americani.

Béatrice Keul vorbește despre "o groază absolută". Este ceea ce susține că a trăit în noiembrie 1993, din cauza lui Donald Trump, pe care îl acuză de viol. Fostul model elvețian, care avea atunci 22 de ani, a declarat pentru BFMTV că a fost abordată de actualul președinte al Statelor Unite în cadrul unui concurs.

Donald J. Trump American Dream Pageant era o competiție destinată tinerilor cu vârste între 16 și 22 de ani, organizată în Atlantic City și New York. Béatrice Keul își amintește că, în cadrul evenimentului, i-a întâlnit atât pe Donald Trump, cât și pe infractorul sexual Jeffrey Epstein, în timpul unei conferințe de presă organizate la Hotelul Plaza din New York.

În timp ce discuta cu viitorul președinte al Statelor Unite, acesta i-ar fi spus că va trimite mai târziu pe cineva să o caute pentru a "continua conversația". Când un bărbat a venit să o conducă la el, tânăra l-a urmat. "Pentru că am avut încredere în Trump", explică ea.

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A urmat coşmarul

La ușa unuia dintre apartamentele hotelului, miliardarul i-ar fi spus: "Acum e rândul tău". "Dar nu am înțeles atunci semnificația cuvintelor sale", susține femeia.

Potrivit declarațiilor sale, ceea ce a urmat a fost "o violență de o brutalitate nemaiauzită". Béatrice Keul afirmă că Donald Trump "s-a transformat într-o adevărată fiară sălbatică" și "s-a năpustit" asupra ei.

"Eram în stare de șoc. Am țipat, m-am zbătut, m-am rugat să scap cu viață. A fost o groază absolută", povestește Béatrice Keul.

Luni, mai mulți parlamentari democrați din Camera Reprezentanților au publicat un raport care include mărturia fostului model elvețian. Documentul îi acuză pe Donald Trump, Jeffrey Epstein și alte persoane că ar fi folosit concursul Donald J. Trump American Dream Pageant drept un "teren de vânătoare" pentru a exploata tinere și fete vulnerabile.

În total, 11 femei au oferit mărturii în cadrul acestui raport. Cinci dintre ele "l-au acuzat direct pe Trump că le-a violat sau agresat sexual, în compania ori în prezența lui Epstein".

"Comisia de anchetă a democraților este singura entitate care are suficientă influență pentru a acționa împotriva lui Trump. Prin urmare, în calitate de victimă și beneficiind de sprijinul lor, am încredere că dreptatea și transparența vor fi garantate", afirmă Béatrice Keul.

Cine este Béatrice Keul

Béatrice Keul are origini româneşti. Într-un interviu mai vechi, fostul model recunoştea. "M-am născut în Siebenbürgen, mai precis la Cluj-Napoca. Mama mea, Esther, are origini maghiare din Transilvania. Am plecat legal în 1980, când aveam 9 ani. În copilăria mea auzeam regulat numele dictatorului. Voilà, acesta era ritualul zilnic de dimineață la școală, tocmai mi-a venit în minte acum: Trei culori cunosc pe lume/ Amintind de-un brav popor...”.

De când a plecat nu s-a mai întors niciodată în România, dar a mărturisit că şi-ar fi dorit.

„Siebenbürgen“ vine de la „șapte cetăți”: Sibiu/ Hermannstadt, Brașov/ Kronstadt, Mediaș/ Mediasch, Sighișoara/ Schäßburg, Sebeș/ Mühlbach, Cluj-Napoca/ Klausenburg, Bistrița/ Bistritz), care reprezentau unitățile administrative ale sașilor transilvăneni, din secolul al XII-lea până spre sfârșitul secolului al XIX-lea.

Democrații cer numirea unui procuror special

Parlamentarii democrați solicită administrației americane să numească un procuror special care să investigheze legăturile dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein.

Aceștia recunosc însă că solicitarea nu are practic nicio șansă să fie acceptată, întrucât desemnarea unui procuror special intră în atribuțiile ministrului Justiției, Todd Blanche, fost avocat personal al președintelui american.

Cu toate acestea, inițiativa scoate în evidență unul dintre punctele vulnerabile ale președintelui în rândul susținătorilor săi din mișcarea MAGA.

Aceștia sunt deosebit de receptivi la teoriile conspirației potrivit cărora Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în închisoare în 2019, nu s-ar fi sinucis, ci ar fi fost ucis pentru a proteja de scandal personalități influente.

Donald Trump a avut multă vreme o relație apropiată cu Jeffrey Epstein, în perioada în care cei doi frecventau cercurile mondene din New York și Florida, în anii 1990.

Președintele american susține însă că a rupt legăturile cu Epstein cu mult înainte ca acesta să intre în atenția justiției și că nu a știut nimic despre infracțiunile sexuale comise de finanțist.

Potrivit autorităților judiciare, numărul victimelor lui Jeffrey Epstein depășește o mie, printre acestea aflându-se și minore.

Casa Albă respinge acuzațiile

Mărturiile incluse în raport contrazic versiunea prezentată de Donald Trump, însă administrația americană neagă toate faptele relatate.

Într-un comunicat, Casa Albă susține că raportul este motivat politic. "Acest raport nu este altceva decât o încercare disperată a unor democrați complet rupți de realitate de a distrage atenția americanilor de la avântul tot mai puternic al republicanilor, susținut de realizările istorice ale președintelui Trump", se arată în comunicatul Casei Albe.

Ministerul american al Justiției a publicat pe 30 ianuarie "peste trei milioane de pagini" din dosarul Epstein.

Instituția a afirmat că, prin această măsură, administrația Trump și-a îndeplinit obligația impusă de o lege adoptată de Congres în noiembrie, care prevedea clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz extrem de controversat.

Cu toate acestea, parlamentari atât democrați, cât și republicani au acuzat administrația că reține informații. Criticile vizează în special faptul că numeroase documente din dosar continuă să conțină pasaje cenzurate.