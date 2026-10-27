Americanii au dus obsesia pentru "maxxing" la un nou nivel. Termenul a fost ales drept cuvântul anului 2026

Maxxing vine de la verbul englezesc "to maximise", adică a maximiza, și poate fi folosit de sine stătător sau adăugat la finalul altui cuvânt. Ideea este să faci ceva la maximum sau să optimizezi un anumit lucru cât de mult posibil, explică Dictionary.com într-un comunicat.

Este o schimbare majoră față de acum doi ani, când site-ul a ales demure drept cuvântul anului, după ce a analizat tendințele de pe rețelele sociale din SUA, știrile și datele de căutare. Anul trecut, câștigătorul a fost 6 - 7, scrie BBC.

"Maxxing este expresia lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să scoată maximum din orice", a declarat Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie din cadrul Dictionary Media Group.

Potrivit Dictionary.com, în august 2026, presa digitală a folosit termenul maxxing de aproape 19 ori mai mult decât media lunară din 2025. Printre cuvintele luate în calcul pentru titlul de cuvânt al anului s-au mai numărat affordability (accesibilitatea prețurilor), data centre (centru de date), odyssey și forma prescurtată a cuvântului uncle (unchi), adică unc.

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Cine este generaţia "maxxing"

Pe rețelele sociale, mulți dintre tinerii din Generația Z și cei mai mici de 30 de ani vorbesc pe larg despre eforturile lor de a atinge perfecțiunea în diferite domenii.

Influencerii care promovează fitnessul și un stil de viață sănătos vorbesc despre proteinmaxxing și fibermaxxing, adică încercarea de a consuma cât mai multe proteine sau fibre. Cei care își concentrează atenția asupra îmbunătățirii somnului spun că fac sleepmaxxing.

Influencerul Clavicular a strâns mii de urmăritori documentându-și eforturile extreme de looksmaxxing, adică încercarea de a-și îmbunătăți aspectul fizic pentru a atinge anumite standarde de atractivitate. În centrul acestor preocupări se află forma maxilarului, ochii și fizicul.

"Indiferent ce facem, vrem să împingem lucrurile și mai departe", a spus Johnson. El a explicat că folosirea tot mai largă a termenului arată și felul în care oamenii reacționează la această dorință permanentă de a obține mai mult. Unii o iau în serios, alții exagerează de dragul glumelor, iar alții folosesc termenul ironic pentru a descrie renunțarea la goana nesfârșită după perfecțiune.

Termenul și ideea din spatele lui erau folosite de zeci de ani, cu mult înainte ca influencerul Clavicular să înceapă să posteze videoclipuri.

Termenul există de zeci de ani

De exemplu, în melodia de început a serialului din anii '90 The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith cântă: Chillin' out, maxin', relaxin' all cool, o formulare care transmite ideea de a sta liniștit și a te relaxa.

"Din păcate, până când ajunge în dicționar, probabil că termenul a devenit deja atât de răspândit încât nu-l mai poți ignora", spune Lauren Cella, profesoară și creatoare de conținut, cunoscută pentru lecțiile de istorie dedicate Generației Z, care au devenit virale.

Cella spune că ea și elevii săi folosesc de ceva vreme maxxing ca sufix, adică îl adaugă la finalul altor cuvinte. "Practic, își reinventează gramatica în felul lor, iar asta mi se pare extraordinar", afirmă profesoara.

Vanessa Croft, lingvistă și profesoară de limba engleză, spune că internetul și mediul digital fac ca limbajul să evolueze într-un ritm amețitor, mult mai rapid decât în epoca radioului, filmului sau televiziunii. Iar dacă un termen nou poate ajunge rapid în vocabularul oamenilor, la fel de repede poate deveni demodat. "Până când milenialii, Generația X sau Generația Y încep să folosească anumite expresii, cei din Generația Z și Generația Alpha au trecut deja la altele", spune ea.