Patru tineri români au intrat cu maşina într-un magazin de bijuterii din Padova, dar au plecat să mai fure ceva. După câteva minute au fost prinşi de poliţişti pe străzile din apropiere.

4 români, arestaţi în Italia: au intrat cu maşina într-un magazin de bijuterii, dar n-au apucat să mai fure - Poliţia italiană

Potrivit agenţiei ANSA, cei patru români au vârste cuprinse între 19 şi 24 de ani, fără domiciliu stabil în Italia. Aceştia au intrat cu maşina într-un magazin de bijuterii, dar n-au mai furat nimic şi au părăsit locul faptei. Maşina a fost observată de un cetăţean care trecea prin zonă şi care a alertat poliţia.

Au abandonat rapid planul

Carabinierii au început să inspecteze zona şi după câteva minute i-au găsit pe cei români pe una dintre străzile adiaciente. Aceştia au fost arestaţi imediat. Tot în zonă au mai fost găsite şi "uneltele" pe care românii voiau să le folosească la jaf: cagule, mănuşi, o rangă, un ciocan şi o şurubelniţă.

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Poliţiştii italieni au rezolvat repede cazul. S-a demonstrat că cei patru furaseră maşina cu o zi înainte, maşină pe care au folosit-o pe post de "berbec" pentru a sparge vitrina magazinului. Planul era ca trei dintre ei să execute efectiv jaful, în timp ce unul stătea de pază. Când au văzut că nu pot lua nimic, au abandonat tot şi au plecat la pas.

Acum, cei patru sunt acuzaţi de furt (furtul maşinii), tentativă de furt (jaful ratat din magazin) şi port ilegal de "instrumente pentru efracţie", potrivit comunicatul poliţiei din Padova.