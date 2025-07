Umflate de ploile catastrofale, nivelul râurilor a crescut dramatic în doar câteva minute. Oamenii din zonă abia au avut timp să se retragă din calea apelor dezlănţuite.

În altă zonă, râul Gudalupe a făcut prăpăd. A pus clădiri la pământ, a aruncat maşini în copaci sau le-a întors cu roţile în sus şi a frânt arborii ca pe scobitori. Dincolo de toate, vieţile pierdute îndoliază comunităţile, iar poveştile supravieţuitorilor dau fiori. Proprietara unui magazin şi fiica ei în de 10 ani s-au refugiat pe acoperiş ca să scape de şuvoaie.

Bilanţul dezastrului din Texas a crescut la peste 80 de morţi

"Ne-am târât pe geamul de la baie. Eu strigam şi făceam semn cu lanterna", a povestit Stella Davison, supravieţuitoare inundaţii.

Mama şi fiica au stat ore în şir în ploaie până au fost salvate. Copila a aflat apoi că a pierdut mai mult decât haine şi păpuşile preferate.

"Prietena mea, verişoara mea Renee, a murit. Îmi pare rău! Ştiu, este foarte trist!", a povestit Stella Davison, supravieţuitoare inundaţii.

Alţii şi-au pierdut afacerile pentru care au muncit întreaga viaţă.

"Am pierdut singura mea sursă de venit şi am facturi de plătit. Am credite ipotecare. Am angajaţi, au nevoie de un salariu, trebuie să lucreze ca să aibă un salariu...", a declarat Lorena Guillen, proprietar restaurant.

Pompierii şi Garda Naţională au salvat 850 de oameni, dar sute de familii încă aşteaptă veşti despre cei dragi, dispăruţi în ape. Căutările continuă zi şi noapte, cu zeci de elicoptere şi drone. Disperaţi, părinţii a 27 de fete s-au alăturat operaţiunii. Un tată chiar vorbeau la telefon cu fiica lui când puhoaiele au măturat tabăra de copii în care era adolescenta.

"Joyce Catherine a spus: "Tocmai au fost luate de apă". Câteva secunde mai târziu, apelul s-a închis. Asta este tot ce ştim", a povestit un tată.

Cel puţin 11 copii sunt încă de negăsit.

"Vom rămâne 100% dedicaţi şi vom căuta fiecare copil care se afla în tabăra Mystic, la fel ca pe oricine altcineva... şi întreaga albie a râului, ca să ne asigurăm că vor fi recuperaţi", a declarat Greg Abbott, guvernator Texas.

Numărul victimelor va creşte, spun oficialii, pentru că zona în care a lovit viitura de şapte metri era plină de turişti.

"Găsim tot mereu cadavre. În weekendul de 4 iulie, vin turiști în tabără, oamenii campează de-a lungul malului râului", a declarat Dalton Rice Kerville, managerul oraşului.

Pe măsură ce trece timpul, şansele să mai fie găsiţi supravieţuitori scad dramatic, dar autorităţile nu vor să oprească operaţiunile de căutare.

Meteorologii au avertizat că regiunea ar putea avea parte de noi inundaţii în perioada următoare.

