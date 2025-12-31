Antena Meniu Search
Video Jaf de 30 de milioane de euro într-o bancă din Germania. Cum au acţionat hoţii de martorii nu au dat alarma

Jaf în stil mafiot în Germania.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 19:49

Indivizi încă neidentificaţi au dat o lovitură de 30 de milioane de euro după ce au spart zidul unei bănci şi au intrat în sala casetelor cu valori. Au golit 3.000 de cutii şi au plecat cu genţi întregi de bani, aur şi bijuterii.

Mai mulţi martori i-au văzut cum cărau prada, dar nu au dat alarma. Au crezut că sunt oameni serioşi care pleacă în vacanţă. Furioşi, păgubiţii s-au adunat în faţa băncii şi au cerut poliţiştilor să le recupereze averile furate.

