Indivizi încă neidentificaţi au dat o lovitură de 30 de milioane de euro după ce au spart zidul unei bănci şi au intrat în sala casetelor cu valori. Au golit 3.000 de cutii şi au plecat cu genţi întregi de bani, aur şi bijuterii.

Mai mulţi martori i-au văzut cum cărau prada, dar nu au dat alarma. Au crezut că sunt oameni serioşi care pleacă în vacanţă. Furioşi, păgubiţii s-au adunat în faţa băncii şi au cerut poliţiştilor să le recupereze averile furate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰