Jaf ca în filme într-un magazin din statul american Texas. Un grup de hoţi a vrut să fure un ATM cu maşina.

Cei doi bărbaţi au spart uşa cu un baros şi au mers glonţ la aparatul cu bani pe care l-au legat cu frânghia pentru tractări. În scurt timp, întreg magazinul a fost răvăşit, după ce ATM-ul a fost târât cu forţă printre rafturi şi a distrus intrarea magazinului.

Se pare însă că hoţii nu au avut deloc noroc. Au fost filmaţi de camerele de supraveghere, iar ghinionul i-a urmărit şi pe drum. ATM-ul s-a desprins de cârlig în timp ce goneau pe autostradă şi l-au pierdut.

Hoţii sunt acum daţi în urmărire de poliţia din Texas.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰