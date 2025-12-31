Antena Meniu Search
Ucraina susţine că ar fi lovit un depozit de petrol din apropierea Moscovei

Ucraina a atacat un depozit de petrol situat la aproximativ 250 de kilometri nord de Moscova, într-o nouă acțiune care vizează infrastructura energetică a Rusiei, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru publicația The Kyiv Independent.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 20:32
Potrivit sursei citate, atacul a avut loc în dimineața zilei de 31 decembrie și a vizat un mare depozit de petrol din orașul Rîbinsk, regiunea Iaroslavl. Facilitatea ar fi administrată de Rosreserv, agenția de stat responsabilă cu rezervele strategice ale Rusiei pentru situații de criză.

Atacul ar face parte dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat în cursul nopții o alertă de drone, iar presa rusă a relatat ulterior despre explozii în zona Rîbinsk. Imagini distribuite pe rețelele sociale și analizate de The Kyiv Independent par să arate un incendiu de amploare și coloane de fum negru ridicându-se de la locul presupusului atac, însă informațiile nu au putut fi verificate independent.

Atacul face parte dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei, care a intensificat în 2025 loviturile asupra facilităților petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate, folosind în principal drone dezvoltate pe plan intern.

Sectorul energetic reprezintă una dintre principalele surse de venit ale Moscovei și susține efortul de război împotriva Ucrainei. O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că aceste operațiuni vizează întreruperea "cu precizie chirurgicală" a lanțurilor de aprovizionare cu produse petroliere ale Rusiei și că acțiunile vor continua și în 2026.

