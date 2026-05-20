Stellantis vrea să introducă pe piaţă o nouă gamă de maşini electrice de mici dimensiuni, la preţuri accesibile, pentru a relansa segmentul european al automobilelor ieftine şi pentru a sprijini uzinele afectate de cererea în scădere.

Brandul auto care pregăteşte maşini electrice de 15.000 de euro. Modelele vor fi produse în Europa

Grupul care deţine mărcile Fiat, Opel şi Citroën a anunţat că producţia noilor modele electrice compacte, denumite "E-Car", va începe în 2028 la uzina Pomigliano d’Arco din Italia, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Potrivit unei surse apropiate companiei, preţul de pornire va fi de aproximativ 15.000 de euro, echivalentul a circa 17.500 de dolari.

De ce au dispărut maşinile mici şi ieftine din oferta constructorilor europeni

Constructorii auto europeni au redus în ultimii ani oferta de modele mici şi ieftine, din cauza costurilor ridicate generate de electrificare, normele de siguranţă şi presiunea pentru marje de profit mai mari, concentrându-se mai ales pe SUV-uri şi automobile mai scumpe.

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, care urmează să prezinte joi noul plan strategic al grupului, a declarat că proiectul vizează cererea pentru "vehicule mici şi elegante" produse în Europa pentru piaţa europeană. Compania a precizat că noile modele vor fi dezvoltate prin parteneriate menite să reducă costurile şi să accelereze procesul de producţie.

Ce sunt "kei cars", maşinile urbane care au inspirat Stellantis

Reuters notează că Stellantis promovează de mai mult timp ideea unei categorii europene de automobile electrice simple şi eficiente, inspirate de aşa-numitele "kei cars" din Japonia. Aceste vehicule urbane japoneze beneficiază de taxe şi costuri de asigurare reduse şi reprezintă o parte importantă a pieţei auto din Japonia.

Stellantis avertizează că tranziţia europeană către automobile fără emisii riscă să încetinească dacă vehiculele electrice nu devin accesibile pentru consumatorii cu venituri mai mici. Compania critică şi impactul normelor europene de siguranţă asupra costurilor maşinilor mici.

Printre dotările obligatorii în Uniunea Europeană se numără senzori pentru detectarea somnolenţei şoferului sau sisteme automate de apel de urgenţă, costuri care afectează disproporţionat automobilele urbane ieftine. Stellantis speră că producţia noii game E-Car va contribui şi la utilizarea mai eficientă a capacităţilor industriale din Europa.

Grupul îşi extinde în paralel cooperarea cu producătorul chinez Leapmotor şi analizează extinderea colaborării cu Dongfeng Motor. Sindicatele italiene au salutat anunţul şi au declarat că noul proiect ar putea readuce uzina Pomigliano la ocupare completă a forţei de muncă.

