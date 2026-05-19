Putin, a 25-a oară în China. Ce acord major cu Xi Jinping ar urma să anunţe

Vladimir Putin vizitează China pentru a 25-a oară. Deloc întâmplător pentru unii, vizita are loc la doar patru zile după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping la Beijing. Kremlinul susţine că e doar o coincidenţă. Preşedintele Rusiei şi cel al Chinei ar urma să discute în pricipal despre gazoductul Power of Siberia 2, relatează Financial Times.

Vladimir Putin ajunge azi la Beijing pentru a discuta creşterea exporturilor de energie rusească către China, întărind şi mai mult relaţiile despre care Kremlinul spune deja că se află la "un nivel fără precedent", explică Financial Times.

Ce este Power of Siberia 2 şi de ce este important

Gazoductul Power of Siberia 2, multă vreme amânat şi cu o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi pe an, care ar urma să transporte gaz către China din zăcămintele care alimentau odinioară Europa, este unul dintre subiectele centrale ale unor discuţii "serioase" şi "foarte detaliate" între Putin şi Xi Jinping, a transmis Kremlinul.

Analiştii susţin că dificultăţile economice tot mai mari ale Rusiei, la patru ani după invadarea Ucrainei, fac tot mai probabil un acord între Putin şi Xi pentru continuarea proiectului, considerat singura şansă reală a Moscovei de a compensa o parte din exporturile pierdute către Europa.

Rusia şi China au semnat în septembrie anul trecut un "memorandum de construcţie" pentru gazoduct, după care inginerii Gazprom au început lucrările la proiectele tehnice. Cele două ţări au rămas însă blocate în negocieri privind preţul pe care Beijingul ar urma să îl plătească pentru gaz şi volumul pe care s-ar angaja să îl cumpere.

Analist: Rusia se află într-o situaţie disperată, în căutare de noi surse de venit

Putin a declarat luna aceasta că Rusia şi China sunt aproape de a face un "pas serios înainte, foarte substanţial, în domeniul petrolului şi gazelor", adăugând că ar fi "foarte bucuros" dacă un acord ar fi finalizat în timpul vizitei. "Este cel mai bun moment posibil pentru asta. China are nevoie mai mult ca oricând, iar Rusia se află într-o situaţie disperată, în căutare de noi surse de venit", a explicat analistul Alexander Gabuev.

Rusia este deja cea mai mare sursă de ţiţei a Chinei, acoperind 20% din importuri. În ultimii ani, China a fost şi cel mai mare cumpărător de petrol iranian. O treime din petrolul Chinei şi 25% din importurile de gaze trec prin Strâmtoarea Ormuz, închisă de la începutul războiului din Iran. Conflictul din Golf a dat un nou impuls Beijingului să îşi diversifice sursele de energie, a explicat şi Vasili Kashin, profesor la Şcoala Superioară de Economie din Moscova.

Perturbarea livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu ar putea reduce temerile Chinei că este prea dependentă de energia rusească. China a raportat în aprilie o creştere puternică a inflaţiei şi o slăbire bruscă a activităţii economice interne, în contextul agravării deficitului de energie. Deşi Putin le-a cerut exportatorilor de energie să se extindă pe pieţele asiatice, Rusia nu va putea înlocui complet importurile de petrol ale Chinei din Orientul Mijlociu, a explicat Kashin.

O sursă anonimă citată de FT, aflată la curent cu subiectul, şi-a exprimat îndoiala că Beijingul şi Moscova vor ajunge la un acord privind preţul gazului livrat prin Power of Siberia 2. China cere un preţ similar nivelurilor puternic subvenţionate de pe piaţa internă rusă. Potrivit sursei citate, Beijingul s-ar teme că cererea de gaze naturale a atins vârful şi ar ezita să îşi asume un angajament pe termen atât de lung.

Kremlinul a transmis că are "cele mai serioase aşteptări" de la această vizită, care face parte din seria de întâlniri anuale la nivel înalt între Putin şi Xi. Cei doi lideri intenţionează, de asemenea, să se întâlnească de încă trei ori în acest an, la summituri multilaterale.

Kremlin: Poziţiile de politică externă ale Rusiei şi Chinei sunt "practic identice"

Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus, le-a spus jurnaliştilor că poziţiile de politică externă ale Rusiei şi Chinei sunt "practic identice", iar relaţiile dintre cele două ţări se află la un "nivel fără precedent de ridicat".

Momentul vizitei, la doar câteva zile după plecarea lui Trump de la Beijing, este doar o coincidenţă, a insistat Uşakov. El a spus că relaţiile puternice ale Rusiei cu China ar putea contribui la stabilizarea problemelor internaţionale. "Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Rusia îşi păstrează rolul de furnizor de încredere de resurse energetice, iar China, pe cel de consumator responsabil", a spus el, potrivit Interfax.

Putin şi Xi, întâlnire informală la ceai, pentru a discuta despre probleme globale

Delegaţia rusă, formată din 39 de membri, urmează să poarte miercuri discuţii cu omologii chinezi. Putin şi Xi ar urma să semneze aproximativ 40 de documente. Vizita se va încheia cu o întâlnire informală la ceai, pentru a discuta despre probleme globale. Săptămâna trecută, şi Trump a băut ceai cu Xi la Zhongnanhai, apoi au făcut un tur al grădinii în care liderul chinez a spus că îl primise în trecut pe Putin.

Putin intenţionează să se întâlnească cu un inginer chinez care a pozat alături de el când avea 10 ani, în timpul primei sale vizite în China, în anul 2000. Episodul este menit să sublinieze legăturile profunde ale lui Putin cu această ţară.

De partea cealaltă, Ministerul chinez de Externe a transmis că vizita lui Putin va fi "o oportunitate de a continua promovarea dezvoltării relaţiilor China-Rusia la un nivel mai profund". Relaţia dintre Rusia şi China s-a consolidat în ultimii ani, alimentată de antipatia comună a celor două ţări faţă de Statele Unite, explică Financial Times.

Beijingul a oferit Moscovei o gură de oxigen economică

Beijingul a oferit Moscovei o gură de oxigen economică prin creşterea achiziţiilor de energie rusească şi prin furnizarea de componente vitale pentru efortul de război al lui Putin, ajutând totodată Rusia să ocolească sancţiunile occidentale menite să o izoleze de pieţele financiare şi de lanţurile globale de aprovizionare.

Deficitul bugetar al Rusiei a crescut puternic anul acesta, pe fondul inflaţiei scăpate de sub control, al costurilor tot mai mari ale războiului din Ucraina şi al unei scăderi de 38% a veniturilor din exporturile de energie faţă de anul precedent.

China şi-a majorat importurile de petrol rusesc cu 35% anul acesta, în timp ce comerţul total dintre cele două ţări a crescut cu aproape 20%, depăşind 85 de miliarde de dolari. O mare parte din această creştere este probabil rezultatul dependenţei Rusiei de importurile de componente chinezeşti pentru război. "China se află într-o poziţie foarte avantajoasă, pentru că Rusia este forţată să apeleze la ea din nou şi din nou. Este ceva indispensabil", a spus Gabuev.

Georgiana Dulgheru

