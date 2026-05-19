Între timp, criza politică continuă. Au trecut două săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, iar marile partide tot nu găsesc o cale să facă majoritate. Potrivit surselor Observator, PSD negociază în secret cu aleşii din mai multe formaţiuni suveraniste, pentru instalarea unui Guvern condus de Sorin Grindeanu.

Departe de a găsi o soluţie la criza politică, liderii marilor partide continuă să îşi arunce săgeţi otrăvite. Liberalii cer social democratilor să vină rapid cu o propunere de premier sau să-şi recunoască "incapacitatea" de a guverna. Într-un interviu exclusiv pentru Observator, Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe premierul interimar. "Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă și se agață de această funcție. Atunci când ești impotent politic nu ai niciun fel de plan, nu ai absolut nimic, dar spui doar de PSD, cât e de rău PSD-ul. Nimic altceva", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Ați văzut, s-a mers cu frâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de Coaliție cu PSD, n-am face decât să continuăm erorile", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Potrivit unor surse politice, social democratii au deja un plan de avarie. Surse Observator spun că liderii PSD negociază în secret cu aleșii din partidele suveraniste. Asta pentru a trece un Guvern minoritar fără ajutorul AUR la votul din Parlament. Social-democrații ar vrea să adune voturi de la grupul PACE, dar și de la partide precum POT și SOS România. Dacă PSD va reuși să strângă toate aceste facțiuni suveraniste plus grupul Minorităților și parlamentarii neafiliați, atunci Sorin Grindeanu și-ar putea asuma șefia Guvernului și ar reveni după 9 ani la Palatul Victoria. Totuși, în acest scenariu, PSD ar avea nevoie ca președintele Nicușor Dan să facă un compromis și să accepte un Guvern susținut de partidele suveraniste.

Liderul PSD a negat în repetate rânduri o alianţă cu AUR. "PSD nu face majorităţi cu partide ne-europene, care nu sunt pro occidentale", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Între timp, PNL si USR au depus în Parlament un proiect comun. O lege prin care România isi asuma aderarea la moneda EURO până în anul 2037. "Am încercat să eliminăm risipa, să eliminăm privilegiile. Acest Guvern a căzut fiindcă a încercat să blocheze risipa din statul român", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Guvernatorul Băncii Nationale, Mugur Isărescu, nu crede în varianta unui premier tehnocrat care să scoată ţara din criză. "Nu știu cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat venit din exterior să intre în probleme rapid și mai ales să îi influențeze pe toți membrii Guvernului. Trebuie să ai o anumită credibilitate, să îi cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești cu ei în gol, în desert. Spre sfârșitul mandatului meu vorbeam și eu acolo singur", a declarat Mugur Isărescu, guvernator BNR. Şeful Statului ar putea face o propunere de premier până la finalul lunii mai. Dacă premierul propus va fi respins în Parlament, atunci presedintele va relua consultările la Palatul Cotroceni.

Marius Gîrlaşiu

