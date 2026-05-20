Preşedintele SUA, Donald Trump, va lua parte la summitul G7 din Franţa, care va avea loc în perioada 15-17 iunie, a anunţat marţi un oficial al Casei Albe pentru AFP, relatează Agerpres.

Surse de la Casa Albă: Donald Trump va participa la summitul G7 din Franţa

Liderii grupului cu economii avansate, reunind Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite, urmează să se întâlnească în staţiunea Evian, la poalele Alpilor.

Atmosfera se anunţă tensionată între miliardarul republican şi unii dintre şefii de stat şi de guvern aşteptaţi în Franţa, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale şi diplomatice.

Războiul din Iran este o sursă suplimentară de tensiuni între Donald Trump şi ceilalţi lideri ai G7, cărora preşedintele american le reproşează că nu au susţinut ofensiva militară americană ori că nu s-au implicat pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

