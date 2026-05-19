Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe

Debutul Royal Pop, mult așteptata colaborare dintre brandurile Swatch și Audemars Piguet, a degenerat în haos, în timp ce clienții s-au încăierat în orașe ca Paris şi New York.

Colecția Bioceramic Royal Pop este expusă în vitrina magazinului Swatch din Cracovia, Polonia, pe 18 mai 2026. Colecția Audemars Piguet x Swatch „Royal Pop” a fost lansată oficial sâmbătă, 16 mai 2026 - Profimedia

Swatch încearcă să limiteze reacțiile negative venite din partea colecționarilor de ceasuri, după ce lansarea din weekend a colecției "Royal Pop", realizată împreună cu Audemars Piguet, a fost marcată de altercații izbucnite la cozile uriașe din fața magazinelor.

"Royal Pop", o colecție de ceasuri de buzunar colorate, inspirate de designul Royal Oak de la Audemars Piguet și gama Pop din anii ’80 a Swatch, a fost pusă în vânzare sâmbătă în magazine selectate Swatch din întreaga lume. Prețurile modelelor variază între 350 și 375 de franci elvețieni.

Lansarea a provocat scene haotice în fața magazinelor Swatch din Londra, Paris, Cardiff, Milano, Zurich și New York. Pe rețelele sociale au apărut numeroase critici, mulți acuzând că evenimentul a fost dominat de speculanți interesați doar să revândă rapid ceasurile pentru profit, nu de colecționari autentici, scrie Financial Time.

La doar câteva ore după lansare, anunțuri de revânzare au apărut online la prețuri de mii de dolari. Unele persoane cereau peste 16.000 de franci elvețieni pentru colecția completă de opt ceasuri, iar modelele individuale se vindeau cu peste 4.000 de franci pe platformele second-hand.

Imaginile distribuite online arătau oameni împingându-se, dar și certuri violente izbucnite în fața magazinelor. În Paris, poliția franceză a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, iar în New York și alte orașe americane au fost chemate forțele de ordine. Swatch a închis temporar unele magazine și a afișat anunțuri prin care informa clienții că vânzările sunt suspendate până la noi ordine.

Oamenii s-au luat la bătaie pentru ceas

Oliver Müller, fondatorul LuxeConsult și consultant în industria orologeriei, a declarat că situația reflectă "o execuție slabă a unei idei bune".

"Vocea publicului de pe rețelele sociale critică ambele branduri, însă cred că Audemars Piguet va avea mai mult de suferit", a spus Müller. "Imaginile cu speculanți care se bat pentru un ceas, nu din pasiune pentru orologerie, ci pentru bani rapizi, vor afecta imaginea ambelor mărci".

Swatch, companie elvețiană care deține și brandurile Omega și Longines, a făcut apel la calm și le-a cerut clienților să nu se înghesuie în magazine, subliniind că această colecție va rămâne disponibilă timp de mai multe luni.

Compania a descris cererea drept „fenomenală la nivel mondial”, însă a recunoscut că unele magazine au avut dificultăți în gestionarea mulțimilor.

Lansarea a atras atenția deoarece marchează prima dată când Audemars Pigue, unul dintre cei mai exclusivi producători elvețieni de ceasuri de lux, a permis adaptarea designului său emblematic Royal Oak de către un alt brand.

O colaborare neaşteptată

Colaborarea reflectă relațiile de lungă durată dintre familiile fondatoare ale celor două companii.

Directorul executiv al Swatch, Nick Hayek, a declarat săptămâna trecută că această campanie reprezintă "un semnal puternic" că industria ceasurilor poate atrage un public tânăr. În 2022, colaborarea MoonSwatch realizată împreună cu Omega a fost creditată pentru revitalizarea interesului pentru ceasurile elvețiene.

Jean-Philippe Bertschy, șeful departamentului de cercetare pe acțiuni elvețiene la Vontobel, a afirmat că imaginile apărute în weekend sunt „devastatoare pentru ambele branduri”.

"Nu poți pune tinerii să stea la astfel de cozi, nu poți trata clienții în acest mod", a spus Bertschy, criticând și decizia de a limita stocul fiecărui magazin la aproximativ 50 de ceasuri.

