Fostul premier Edouard Philippe, care şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027, face obiectul unei anchete deschise de un judecător de instrucţie. Investigaţia vizează suspiciuni de deturnare de fonduri publice, favoritism, conflict de interese şi complicitate în Le Havre, oraş din nord-vestul Franţei pe care acesta îl conduce ca primar, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Fost premier al lui Macron şi candidat la preşedinţia Franţei în 2027, vizat de o anchetă - Hepta

O avertizoare de integritate a denunţat aceste presupuse fapte în septembrie 2023 la Parchetul Naţional Financiar (PNF) care a deschis o anchetă şi a efectuat percheziţii în aprilie 2024. Apoi ea a depus o plângere în iunie 2025 şi s-a constituit în parte civilă.

Contactat de AFP, PNF a indicat că a întocmit un rechizitoriu introductiv pe 7 mai, o procedură prin care este sesizat un judecător de instrucţie şi i se desemnează un perimetru de anchetă.

Avertizoarea de integritate, "Judith" (prenume modificat), "salută deschiderea unei proceduri judiciare cu privire la faptele pe care le denunţă şi aşteaptă cu nerăbdare să fie audiată de către judecătorul de instrucţie", a declarat pentru AFP avocatul acesteia, Jerome Karsenti.

Articolul continuă după reclamă

Faptele sunt contestate încă de la început de Philippe, primul şef de guvern al preşedintelui Emmanuel Macron (2017-2020).

Primarul din Le Havre "a luat act de deschiderea unei proceduri judiciare. El a aflat acest lucru din presă. Şi va răspunde, evident, tuturor întrebărilor pe care i le va pune justiţia, aşa cum a făcut-o mereu foarte senin", a declarat pentru AFP spus un apropiat al acestuia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰