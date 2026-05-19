China ar fi restricționat producția mondială de containere de depozitare chiar înainte de pandemia COVID-19

Autoritățile federale americane examinează posibilitatea ca mai multe companii chineze să fi restricționat în mod deliberat producția mondială de containere de depozitare pentru comerțul cu transport maritim chiar înainte de începerea pandemiei de COVID-19 în urmă cu șase ani, au declarat surse pentru CBS News.

Anchetatorii s-au uitat la o mână de firme chineze care controlează împreună majoritatea producției de containere de transport nefrigerate de pe tot globul, au spus sursele.

La sfârșitul anului 2019, companiile au încetinit producția prin restrângerea numărului de ore de lucru ale angajaților, despre care anchetatorii au considerat că indică o conspirație pentru a reduce oferta globală și a umfla prețurile, au spus două dintre surse, conform CBS News.

Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Justiție nu au comentat imediat.

Presupusele mișcări ale companiilor au venit chiar înainte ca lanțul global de aprovizionare să fie supus unei presiuni enorme.

China a raportat primul grup de cazuri de COVID-19 în decembrie 2019, iar focarul s-a răspândit la începutul lui 2020.

Potrivit Comisiei pentru Comerț Internațional al SUA, în a doua jumătate a anului 2020, numărul de containere de transport în circulație a fost "insuficient pentru a satisface cerințele de depozitare a clienților și mai mare decât cererea anticipată a consumatorilor pentru importuri". Comisia a spus că "redresarea neașteptată a cererii a șocat sistemul de distribuție".

Mai mulți directori chinezi au fost inculpați, au spus două dintre surse. Departamentul de Justiție era de așteptat să deschidă rechizitoriul marți.

Acțiunea vine la câteva zile după ce președintele Trump s-a întors de la Beijing pentru prima vizită prezidențială în China din 2017.

Deși călătoria nu a adus rezultate majore, președintele a vorbit despre "acorduri comerciale fantastice". El a anunțat un acord din partea Chinei pentru achiziționarea a cel puțin 200 de avioane Boeing, mai mult petrol din SUA, precum și soia și alte produse agricole.

Xi a spus că în timpul summitului, el și Trump au ajuns la "înțelegeri comune privind menținerea legăturilor economice și comerciale stabile" și extinderea cooperării, potrivit agenției de presă de stat chineză Xinhua.

Surse au declarat pentru CBS News că unul dintre directorii chinezi din producția de containere a fost arestat în Franța în urmă cu aproximativ trei săptămâni și rămâne în detenție. Oficialii intenționează să-l extrădeze în Statele Unite.

Oficialii administrației Trump au încercat să împiedice cazul să devină public până după summitul președintelui, au spus două dintre surse.

