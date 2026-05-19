Echipele de căutare din oraşul Gorlitz, oraş de la graniţa germano-poloneză, scotocesc zona manual, însoţite de câini antrenaţi special, în căutarea unor semne de viaţă în mijlocul unei grămezi de cărămizi şi grinzi rupte. Poliția a declarat că o explozie de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirii clădirii, care a avut loc luni noapte. Echipele de intervenție de urgență au acționat cu mare prudență la fața locului, din cauza posibilităţii scurgerilor de gaze, a relatat agenția de știri germană dpa.

Primarul din Gorlitz, Octavian Ursu şi Armin Schuster, ministrul de Interne al landului Saxonia, lângă clădirea prăbuşită în Gorlitz - Profimedia

UPDATE: "Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de către autoritățile din Republica Federală Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026. Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime", anunţă Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

Ştire iniţială: După încercări nereușite de a localiza persoanele dispărute sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare, salvatorii au început să curețe molozul manual, marți, în jurul orei 02:00.

Această metodă este preferată, deoarece echipele se tem că folosirea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz din cauza conductelor secţionate.

Clădirea prăbușită, în stil istoric wilhelminian, conținea apartamente de închiriat și de vacanță, a declarat poliția.

Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, cu o populație de 57.000 de locuitori. Cartierul istoric al orașului vechi, neavariat, este o locație populară pentru producțiile cinematografice internaționale.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după incident, că cele trei persoane căutate sunt "două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară".

"Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă", a declarat aceasta, adăugând că este investigată cauza catastrofei. Potrivit pompierilor, căutările ar putea continua până noaptea târziu.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Primarul oraşului Gorlitz, unde a avut loc tragedia, este un politician german de origine română. Acesta este Octavian Ursu.

Conform paginii de Wikipedia, Octavian Ursu este un politician german, profesor de muzică și trompetist solo de origine română.

Din 1 august 2019 este primar general al orașului Görlitz din partea CDU. A fost membru al Landtagulului Saxoniei din 2014.

