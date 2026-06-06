Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani

O companie aeriană vrea să mute pasagerii de la clasa întâi la economic. Vrea însă să păstreze o parte din banii plătiți. Cel mai probabil, pasagerii vor fi revoltați când vor afla această veste.

Este vorba de American Airlines, care ar fi introdus discret o nouă politică prin care poate muta pasagerii care au cumpărat bilete la clasa întâi pe locuri la clasa economică, însă fără să le returneze integral diferența de bani plătită pentru locurile premium, potrivit unui raport publicat de View From The Wing, scrie New York Post.

Biletele la clasa întâi sunt deja greu de vândut în actualul context economic, însă chiar și cei care își permit să plătească pentru cele mai bune locuri ajung uneori să fie dezavantajați de compania aeriană. Pasagerii de la clasa întâi ai American Airlines care sunt mutați automat la clasa economică, din cauza schimbării aeronavei sau a unor scaune defecte, riscă acum să piardă 60% din diferența dintre tarife.

Acuzată de practici "ilegale și înșelătoare"

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Expertul în călătorii Gary Leff susține că, mai mult decât alte companii aeriene, American Airlines a devenit asociată cu servicii de calitate scăzută, pe fondul numeroaselor probleme provocate de scaune defecte și schimbări de aeronave. Aceste situații au dus la mutarea unor pasageri frustrați de la clasa întâi la economic fără acordul lor.

În timp ce alte companii aeriene ar putea oferi compensații pentru un astfel de inconvenient, American Airlines ar merge în direcția opusă prin această modificare de politică, promițând doar „40% din tariful biletului pentru segmentul afectat”.

În unele cazuri, acest lucru ar putea însemna că pasagerii primesc înapoi mai puțin de jumătate din diferența plătită între clasa întâi și clasa economică.

De exemplu, o retrogradare de la un bilet de 1.050 de dolari la clasa întâi la un bilet economic de 200 de dolari ar duce la o rambursare de 420 de dolari, în loc de diferența completă de 850 de dolari dintre cele două tarife.

„Acest lucru pare un stimulent major pentru American Airlines să vândă mai multe bilete decât locurile disponibile și să păstreze banii”, a comentat Gary Leff.

Noua practică ar intra însă în contradicție cu regulile Departamentului Transporturilor din SUA, care cer companiilor aeriene să „ramburseze diferența dintre tariful inițial și tariful clasei inferioare”.

O plângere oficială către Departamentul Transporturilor este deja în desfășurare, susținând că practicile American Airlines sunt „ilegale și înșelătoare” și solicitând autorităților să oblige compania să respecte legea.

Potrivit raportului, nu ar fi prima dată când American Airlines încearcă să interpreteze regulile în avantajul său. Compania ar fi susținut anterior că propriul site, unde majoritatea clienților rezervă și cumpără bilete, nu reprezintă un „birou de vânzare a biletelor” și, prin urmare, nu ar intra sub incidența unor reguli federale, deoarece site-urile web nu existau atunci când reglementările au fost scrise, în urmă cu aproximativ 60 de ani.

În ultimele luni, compania a fost criticată tot mai mult de clienți. În decembrie, pasagerii au reacționat dur după ce American Airlines a anunțat că anumite bilete economice nu vor mai aduce mile sau alte beneficii în cadrul programelor de fidelitate.