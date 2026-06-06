NATO discută un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, în valoare de 70 de miliarde de euro

Ţările NATO analizează un nou angajament de finanţare militară pentru Ucraina, care ar urma să fie anunţat în timpul summitului de la Ankara. Ar fi vorba despre un angajament în valoare de 70 de miliarde de euro, în contextul în care SUA au oprit aproape toate noile ajutoare militare pentru Ucraina şi se limitează la vânzarea de arme către Kiev, finanţate de ceilalţi aliaţi, relatează Politico.

Ţările NATO analizează un nou angajament de finanţare militară pentru Ucraina, în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunţat în timpul summitului Alianţei de la Ankara, luna viitoare, relatează Politico.

Propunerea, înaintată de Germania luna trecută, ar include un nou mecanism menit să crească transparenţa privind finanţarea acordată Ucrainei, au precizat patru diplomaţi NATO pentru Politico. Măsura vine în contextul în care unele state reclamă faptul că susţin o parte disproporţionată din costurile sprijinului acordat Kievului.

"Cheia este obţinerea unui angajament ferm la Ankara pentru continuarea sprijinului crucial acordat Ucrainei într-un mod sustenabil şi mai echitabil", a declarat un al cincilea diplomat NATO.

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Aliaţii încearcă să consolideze sprijinul pentru Ucraina, la peste patru ani de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia. Discuţiile au devenit şi mai urgente în contextul în care mulţi experţi susţin că Ucraina începe să încline balanţa războiului în favoarea sa.

Sub administraţia preşedintelui Donald Trump, SUA au oprit aproape toate noile ajutoare militare pentru Ucraina şi se limitează la vânzarea de arme către Kiev, finanţate de ceilalţi aliaţi.

Ucraina primeşte din ce în ce mai puţin ajutor militar

Miercuri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de secretarul general al NATO Mark Rutte, a cerut Europei să furnizeze mai multe rachete interceptoare Patriot, care sunt esenţiale pentru distrugerea rachetelor balistice ruseşti. Zelenski a susţinut că livrările întârzie din cauza stocurilor insuficiente, afectate şi de războiul din Iran, unde analiştii estimează că SUA şi aliaţii săi din Golf au folosit mii de astfel de sisteme de apărare aeriană de care Ucraina are nevoie urgentă.

Potrivit unui raport publicat joi de institutul Kiel, ţările europene au alocat Ucrainei ajutoare militare de 2 miliarde de euro pe lună în perioada ianuarie-aprilie, o uşoară scădere faţă de cele 2,4 miliarde de euro lunar oferite în aceeaşi perioadă din 2025. Raportul nu a înregistrat niciun ajutor militar american în intervalul analizat.

Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte discutate la summitul liderilor NATO din 7-8 iulie.

"Discuţiile continuă privind modul în care vom menţine sprijinul puternic al NATO pentru Ucraina şi vom asigura o împărţire mai echitabilă a responsabilităţilor", a declarat un oficial NATO.

Alyona Getmanchuk, ambasadoarea Ucrainei la NATO, a declarat că orice nou angajament ar trebui să se concentreze pe priorităţile Kievului, precum apărarea aeriană, investiţiile în producţia de drone şi rachete şi muniţia cu rază extinsă.

"Până când Ucraina va beneficia de garanţii de securitate eficiente, ne putem baza doar pe garanţiile financiare oferite de partenerii noştri", a spus aceasta.

După ce luna trecută aliaţii au respins propunerea lui Rutte de a aloca 0,25% din PIB pentru Ucraina, acum este analizată iniţiativa Germaniei. Discuţiile sunt însă încă într-un stadiu incipient. O reuniune a miniştrilor Apărării din NATO, programată luna aceasta, ar putea reprezenta o oportunitate pentru a ajunge la un acord.

Cum ar fi compusă noua ţintă de finanţare

Noua ţintă de finanţare nu ar urma să fie formată exclusiv din bani noi. Potrivit propunerii, 30 de miliarde de euro ar proveni din împrumutul de 90 de miliarde de euro deja convenit de Uniunea Europeană pentru Ucraina pe o perioadă de doi ani, au declarat doi diplomaţi, iar alte 40 de miliarde de euro ar veni din angajamente bilaterale.

"Este firesc, având în vedere că majoritatea aliaţilor NATO sunt şi membri ai UE. […] Ar fi incorect ca aceştia să fie solicitaţi să contribuie de două ori", a explicat un al şaselea diplomat NATO de rang înalt.

Cu toate acestea, unii se tem că anumite ţări ar putea considera că nu mai este nevoie să doneze separat dacă pot conta pe finanţarea europeană.

"Este important acum ca, în special ţările europene, să nu vadă acest împrumut de 90 de miliarde de euro ca pe ceva care va înlocui sprijinul bilateral. Adăugarea sprijinului bilateral peste acest împrumut este absolut crucială", a declarat ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Sterengard la finalul lunii trecute.