Bulgaria acuză că Turcia a scos din apele sale teritoriale o navă din flota fantomă a Rusiei: "Nu e normal"

Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP, citată de news.ro.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 18:19
Kairos, lovit în timpul atacurilor cu drone revendicate de Ucraina împotriva unui petrolier cu destinaţia Rusia, a fost remorcat de o navă turcă care s-a întors apoi în Turcia, a afirmat sâmbătă Rumen Nikolov, directorul general al operaţiunilor de salvare şi ajutor de urgenţă al administraţiei maritime bulgare, în cadrul unei conferinţe de presă la Varna, situată pe malul Mării Negre, în estul ţării.

Reacţia Bulgariei: "Nu e normal"

"Nu este normal", a denunţat el, adăugând că motivele acestei acţiuni vor fi stabilite "pe cale diplomatică". Sâmbătă, Kairos se afla la aproximativ 700 de metri de coastă, în largul Ahtopolului, în sudul litoralului bulgar al Mării Negre.

Zece membri ai echipajului se află încă la bord. Vineri, aceştia au solicitat să fie evacuaţi, dar condiţiile meteorologice nu permit acest lucru în prezent, a indicat într-un comunicat de presă Ministerul Transporturilor din Bulgaria.

Două petroliere care navighează sub pavilion gambian, Kairos şi Virat, ambele supuse sancţiunilor occidentale deoarece aparţin "flotei fantomă" care continuă să exporte petrol rusesc, se îndreptau spre portul rus Novossiďrsk când au fost lovite la sfârşitul lunii noiembrie de drone.

