Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia

Planul de pace al lui Donald Trump ar permite reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa și ar deschide investiții americane în sectoare strategice din Rusia.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 09:01
Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia - Profimedia

Wall Street Journal a anunțat că inițiativa de pace prezentată de Donald Trump pentru Ucraina conține propuneri care vizează reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa.

Președintele american ar mai avea în plan reluarea investițiilor americane de amploare în resurse strategice rusești și folosirea unor active suverane rusești înghețate, notează Reuters.

Publicația a menționat că aceste idei apar în anexele trimise recent liderilor europeni, ca parte a pachetului de propuneri.

Articolul continuă după reclamă

Printre idei se află un plan prin care firme financiare americane ar obține acces la aproximativ 200 de miliarde de dolari din active rusești înghețate, fonduri orientate către proiecte din Ucraina.Un astfel de proiect ar include un centru de date de mari dimensiuni alimentat de centrala nucleară Zaporijia, aflată sub controlul forțelor ruse.

Potrivit WSJ, companiile din Statele Unite ar urma să investească în domenii considerate strategice în Rusia, cum sunt exploatarea pământurilor rare sau forajul petrolului din zona arctică.

În același timp, fluxurile de energie rusească spre Europa Occidentală și alte regiuni ar reveni la niveluri anterioare.

Ziarul a scris că un oficial european a comparat acordurile energetice propuse între Statele Unite și Rusia cu o versiune economică a conferinței de la Yalta din 1945.

La acea întâlnire, învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie, și-au împărțit sferele de interes în Europa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Ştiri externe » Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia