Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia

Planul de pace al lui Donald Trump ar permite reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa și ar deschide investiții americane în sectoare strategice din Rusia.

Wall Street Journal a anunțat că inițiativa de pace prezentată de Donald Trump pentru Ucraina conține propuneri care vizează reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa.

Președintele american ar mai avea în plan reluarea investițiilor americane de amploare în resurse strategice rusești și folosirea unor active suverane rusești înghețate, notează Reuters.

Publicația a menționat că aceste idei apar în anexele trimise recent liderilor europeni, ca parte a pachetului de propuneri.

Printre idei se află un plan prin care firme financiare americane ar obține acces la aproximativ 200 de miliarde de dolari din active rusești înghețate, fonduri orientate către proiecte din Ucraina.Un astfel de proiect ar include un centru de date de mari dimensiuni alimentat de centrala nucleară Zaporijia, aflată sub controlul forțelor ruse.

Potrivit WSJ, companiile din Statele Unite ar urma să investească în domenii considerate strategice în Rusia, cum sunt exploatarea pământurilor rare sau forajul petrolului din zona arctică.

În același timp, fluxurile de energie rusească spre Europa Occidentală și alte regiuni ar reveni la niveluri anterioare.

Ziarul a scris că un oficial european a comparat acordurile energetice propuse între Statele Unite și Rusia cu o versiune economică a conferinței de la Yalta din 1945.

La acea întâlnire, învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie, și-au împărțit sferele de interes în Europa.

