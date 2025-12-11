Au fost proteste masive azi-noapte în Bulgaria. Zeci de mii de oameni au cerut demisia guvernului şi adoptarea unui buget de stat echitabil pentru anul următor. La demonstraţiile din marile oraşe au participat şi mulţi studenţi. Numai în Sofia, 40 de protestatari au fost reţinuţi.

Străzile din Sofia au devenit azi-noapte scena unor proteste de amploare. Zeci de mii de oameni, înarmaţi cu bannere, s-au adunat în Piața Independenței, în fața parlamentului, pentru a cere demisia guvernului.

Nemulţumirea la nivel naţional a început când guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, primul elaborat în moneda euro. Demonstraţii au fost în peste 25 de orașe importante din Bulgaria, iar prezenţi au fost şi mulţi studenţi.

Pe lângă guvern, o altă țintă a manifestanţilor a fost Delian Peevski, fostul magnat media, acuzat de influenţă asupra media, justiției și serviciilor de securitate. Astăzi, în Parlament, va avea loc votul asupra moţiunii de cenzură la adresa Guvernului.

Proteste au fost şi în Grecia. Aici, supăraţi au fost fermierii care au ieşit pentru a 10-a zi în stradă, nemulţumiţi de întârzierea plăţilor subvenţiilor din bani europeni.

Oamenii au blocat cu tractoare şi camionete portul din oraşul Volos şi au paralizat cu bariere circulaţia pe drumurile naţionale. Ca să-i susţină, mai mulţi pescari au participat la blocada portului şi au dat drumul la torţe.

Plata subvenţiilor de 700 de milioane de euro este întârziată de un scandal de corupţie şi spălare de bani în care sunt implicaţi mai mulţi funcţionari publici.

