Cadavrul unei influenceriţe, găsit ars într-o podgorie din Franţa. "A spus că iese și nu s-a mai întors"

O anchetă pentru moarte suspectă este în desfăşurare în sudul Franţei, după ce trupul unei tinere influenceriţe a fost găsit într-o podgorie izolată. Sonia Bellina dispăruse pe 10 august, în timpul unei vacanţe, iar cadavrul său a fost găsit fără haine şi parţial ars. Potrivit Daily Mail, tânăra urma să împlinească 30 de ani luna viitoare. Tânăra avea peste un sfert de milion de urmăritori pe TikTok și era cunoscută pentru că vorbea despre viaţa sa personală pe mai multe platforme de socializare, unde folosea și numele Mia.

Cadavrul său a fost descoperit de către un muncitor agricol, într-o podgorie din Saint-Gilles, în apropierea orașului Nîmes. Membrii familiei sale au identificat ulterior trupul, scrie Daily Mail.

"Trupul a fost găsit între rândurile de viță-de-vie", a declarat Cécile Gensac, procurorul din Nîmes. Autorităţile au precizat că trupul fusese "parțial ars", într-o aparentă încercare de distrugere a probelor. Până în prezent, nimeni nu a fost reţinut.

Mărturia surorii Soniei Bellina. Ce crede că i s-ar fi întâmplat

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Sora Soniei Bellina a rememorat evenimentele din ziua dispariţiei ei.

"A spus că iese într-o seară și nu s-a mai întors niciodată", povesteşte aceasta. Ea a mai spus că Sonia Bellina ar fi putut "să dea peste persoana nepotrivită la momentul nepotrivit", fără a oferi alte detalii.

"Nu m-am gândit niciodată că așa ceva i s-ar putea întâmpla familiei noastre, mai ales că ea era o persoană atât de luminoasă și de bună, pe care toată lumea o iubea. […] Ne pregăteam pentru ziua ei de naștere, ar fi împlinit 30 de ani pe 30 septembrie, și plănuiserăm să organizăm o petrecere", a declarat sora Soniei pentru presă.

Val de pe internet după apariţia detaliilor privind moartea Soniei

Familia victimei a acuzat, de asemenea, o "campanie de ură" pe rețelele sociale, declanșată după apariția informațiilor despre moartea Soniei Bellina.

"Oamenii merg prea departe, este îngrozitor și spun tot felul de prostii. Este hărțuire, unii spun chiar că a meritat ceea ce i s-a întâmplat. Oamenii folosesc fotografiile surorii mele doar pentru a genera vâlvă", povesteşte sora victimei.