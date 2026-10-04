Rusia anunţă că va intensifica atacurile în Ucraina ca răspuns la ameninţările lui Zelenski

Rusia a anunţat duminică că va intensifica atacurile asupra infrastructurii ucrainene, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui Volodimir Zelenski, care a promis că va intensifica atacurile de la Kiev împotriva rafinăriilor ruseşti, scrie AFP.

"În urma declaraţiilor făcute de Zelenski, atacurile forţelor armate ruse asupra instalaţiilor militare şi industriale, precum şi asupra infrastructurilor conexe, la Kiev şi în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate", a precizat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forţeze populaţia să părăsească Kievul şi alte oraşe, dar nu va viza civilii, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski pentru Reuters.

Serviciile de informaţii ale Ucrainei au obţinut documente care arată că liderul rus Vladimir Putin a emis o "nouă doctrină" privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ţinte civile înainte de venirea iernii, a spus Zelenski.

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Am văzut documentele şi ştim că acestea le permit să atace infrastructura, logistica şi, mai ales, să atace în oraşe, în sate, pretutindeni: drumuri, şcoli, spitale", a declarat Zelenski pentru Reuters, într-un interviu. "Să exercite presiune asupra populaţiei pentru a părăsi capitala şi diferite oraşe: acesta este scopul operaţiunii", a afirmat el.

Zelenski a adăugat că această schimbare de politică a fost determinată de dorinţa lui Putin de a părea puternic într-un moment în care armata sa pierdea teren într-o regiune-cheie de pe linia frontului şi înregistra un număr tot mai mare de victime.

Kremlinul nu a putut fi contactat, sâmbătă, pentru a comenta. Însă, într-o declaraţie prin care îi îndemna pe cetăţenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe rus a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ţinte în cadrul a ceea ce a numit lovituri de represalii pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei din ultimele luni.

Ambele părţi neagă că ar viza în mod deliberat civilii.