Agata Witon, o influenceriță din Polonia care are un profil popular pe TikTok, a povestit despre experiența sa de muncă în Germania, unde a mers să culeagă căpșuni. Timp de 33 de zile, aceasta a lucrat sute de ore pe plantație și a dezvăluit cât a reușit să câștige după ce și-a achitat cheltuielile.

O influenceriţă poloneză a mers la cules de căpşuni în Germania. Câţi bani a câştigat după 33 de zile de muncă - Sursa: Captură foto TikTok/ @agatawiton

În ultimii ani, tot mai mulți tineri polonezi aleg să plece în străinătate pentru a munci, în special în timpul verii. Printre aceștia s-a numărat și Agata Witoń, care a decis să meargă în Germania pentru sezonul de recoltare a căpșunilor, relatează publicaţia poloneză Plotek.

Influenceriţa a muncit în jur 310 ore în 33 de zile

Potrivit declarațiilor sale, fiecare zi petrecută în Germania a fost dedicată muncii. Influencerița a lucrat pe plantație între nouă și zece ore pe zi, iar în unele zile programul a ajuns chiar și la 11 ore.

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În total, în cele 33 de zile, Agata Witon a lucrat aproximativ 310 ore. Plata era de 13,90 euro pe oră, echivalentul a aproximativ 60 de lei.

Pentru munca depusă, aceasta a primit 4.309 euro, adică aproape 18.500 de lei.

Suma nu a rămas însă integral în buzunarul ei. Din banii câștigați a trebuit să scadă mai multe cheltuieli, începând cu cazarea.

4.309 euro a primit influenceriţa pentru munca depusă

"Trebuie să scădem banii pentru cazare. Sunt 10 euro pe zi, așa că scădem 330 de euro", a explicat influencerița.

La această sumă s-au adăugat încă 200 de euro, bani pe care îi luase ca avans pentru cheltuielile zilnice, mâncare și mici plăceri.

După aceste deduceri, i-au rămas 3.729 de euro.

Câți bani i-au rămas după toate cheltuielile

Agata Witon a mers în Germania cu mașina împreună cu fratele ei. Cei doi au împărțit cheltuielile pentru combustibil, fiecare achitând carburantul pentru câte un sens al călătoriei.

Pentru drumul de întoarcere, influencerița a plătit 96 de euro pentru combustibil, la care s-au adăugat 58 de zloți pentru taxa de autostradă.

După scăderea tuturor acestor cheltuieli, suma finală a fost de aproximativ 3.633 de euro. Din acești bani, Witoń a schimbat 3.600 de euro, obținând aproximativ 15.336 de lei.

Reacțiile internauților: "Sunt bani buni, dar munca nu este ușoară"

Experiența influenceriței a stârnit numeroase reacții pe TikTok. Unii utilizatori au considerat că suma câștigată este una bună, mai ales pentru o perioadă de puțin peste o lună.

Alții au atras însă atenția asupra efortului depus și asupra numărului mare de ore lucrate.

"Sunt bani destul de buni, dar nu este o muncă ușoară", a scris un internaut.

Un alt utilizator a apreciat câștigul, dar a subliniat că acesta a venit după multe sacrificii. Au existat și comentarii potrivit cărora suma nu este suficient de mare raportat la cele peste 300 de ore de muncă.

"Nu e cine știe ce", "Prea puțin" și "Nu mi se pare o sumă pe măsura numărului de ore lucrate" au fost câteva dintre reacțiile celor care au considerat că efortul nu a fost suficient compensat.

Astfel, experiența Agatei Witoń arată și partea mai puțin vizibilă a muncii sezoniere în străinătate: chiar dacă suma finală poate părea atractivă la prima vedere, din câștigul brut trebuie scăzute cazarea, transportul și celelalte cheltuieli, iar banii sunt obținuți după sute de ore de muncă fizică.

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