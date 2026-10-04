Cine vrea să savureze o cafea într-o companie deosebită musai să facă o deplasare în Serbia. Şase alpacale vă aşteaptă la o cafenea din apropierea oraşului.

Animalele sunt lăsate libere printre mese iar clienţii le pot mângăia şi fotografia în voie. Mai ales dacă le oferă şi ceva de mâncare. Meniul patrupedelor este însă atent controlat de angajaţii barului - se acceptă doar morcovi, mere şi salată verde.

Şi nu trebuie să treceţi pe la piaţă înainte - toate produsele, inclusiv cafeaua sunt incluse în biletul de intrare, care costă doar 10 euro. Ca să fiţi siguri de experienţa unică... nu uitaţi să vă faceţi rezervare!