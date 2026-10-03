Avion medical cu 6 oameni la bord, dispărut în largul coastei de est a SUA. Decolase din Insulele Bermude

Un avion de transport medical cu şase persoane la bord a dispărut în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston. Aeronava, un Gulfstream G100, transporta doi piloţi, doi membri ai personalului medical, un pacient şi o rudă a acestuia. Garda de Coastă americană a lansat operaţiuni de căutare în largul statului Massachusetts, după ce autorităţile au pierdut contactul cu avionul.

Un avion medical cu şase persoane la bord a dispărut deasupra Atlanticului - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Garda de Coastă a anunţat pe X că a fost informată de Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) că sâmbătă dimineaţă s-a pierdut contactul cu avionul, un Gulfstream G100, care plecase din Insulele Bermude şi se îndrepta spre Boston, având şase persoane la bord, potrivit AFP.

Operaţiunile de căutare ale Gărzii de Coastă erau în desfăşurare în largul coastei statului Massachusetts, potrivit aceleiaşi surse.

Contactul cu aeronava, care "transporta doi piloţi, doi membri ai personalului medical, un pacient şi un membru al familiei", s-a pierdut în jurul orei locale 01:30 (05:30 a.m. GMT), a declarat Clarence Togeretz, un purtător de cuvânt al Latitude Air Ambulance.

Articolul continuă după reclamă

Compania, cu sediul în Canada, dispune de o flotă de 10 avioane care operează zboruri de evacuare şi transport medical, potrivit site-ului său.