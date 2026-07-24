Doi bărbaţi au fost înjunghiaţi, joi după-amiază, în plină zi, în cartierul Upper West Side din Manhattan (New York), potrivit Poliţiei, care evaluează dacă atacurile ar putea fi considerate infracţiuni motivate de ură, transmite CNN.

Doi bărbaţi, victimele unui atac la New York. Agresorul i-a înjunghiat şi ar fi strigat "Allahu akbar" - Profimedia

Una dintre victime este un bărbat de origine asiatică, iar cealaltă este un bărbat de origine evreiască, a declarat Jessica Tisch, comisarul Departamentului de Poliţie din New York (NYPD).

Declaraţiile martorilor şi ale victimelor indică faptul că agresorul a strigat ”Allah Akbar” în timpul ambelor atacuri.

Ancheta preliminară sugerează că problemele de sănătate mintală ar fi putut juca un rol în aceste incidente, a precizat ea.

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Suspectul, identificat drept Raul Morales (51 de ani), se află în custodia Poliţiei, în timp ce ancheta privind motivul atacurilor este în desfăşurare, a anunţat poliţia.

Ambele victime — în vârstă de 57, respectiv 50 de ani — au suferit multiple răni prin înjunghiere în diverse zone ale corpului, potrivit NYPD. Atacul a fost neprovocat, au declarat două surse din cadrul forţelor de ordine.

"În acest moment, nu există nicio legătură cunoscută între Morales şi vreuna dintre victime, şi nici între victime", a spus Tisch.

Poliţia a primit un apel la numărul de urgenţă 911 puţin după ora 13:30 şi a găsit prima victimă conştientă şi alertă, prezentând o plagă prin înjunghiere în zona spatelui, potrivit unui oficial din cadrul forţelor de ordine.

Cea de-a doua victimă a fost înjunghiată în piept, conform unei surse.

Ambele victime au fost transportate la spitalul Mount Sinai Morningside. Starea lor este stabilă şi se preconizează că vor supravieţui.

Zohran Mamdani, primarul din New York, a confirmat într-o postare pe platforma X că a fost informat cu privire la aceste "atacuri oribile prin înjunghiere" şi că Poliţia investighează motivul agresiunilor.

"Astfel de atacuri odioase şi josnice nu îşi au locul în oraşul nostru", a scris Mamdani, adăugând că este uşurat de faptul că ambele victime se află într-o stare stabilă.