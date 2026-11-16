Magia sărbătorilor vine cu un preț. La cel mai popular târg de crăciun din ţară, cel de la Craiova, accesul este gratuit, dar distracția, bunătățile și activitățile pentru copii costă.

Magia sărbătorilor vine cu un preț. La cel mai popular târg de crăciun din ţară, cel de la Craiova, accesul este gratuit, dar distracția, bunătățile și activitățile pentru copii costă.

De la celebra sanie zburătoare a lui Moș Crăciun, până la bradul uriaș, de peste 20 de metri, în jurul căruia circulă un trenuleț încărcat cu daruri, atmosfera este desprinsă din povești la Craiova. Accesul în târg și admirarea decorurilor nu costă. Pentru toate celelalte vizitatorii trebuie să scoată bani din buzunar.

Cei care vor să admire Târgul de Crăciun de la înălțime pot face o plimbare cu roata panoramică. Pot vedea luminițele, decorurile și forfota din centrul orașului. O tură durează 5 minute și costă 30 de lei.

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Vizitatorii sunt ademeniţi şi cu alte distracţii.

"Avem 3 tipuri de carusele pentru copilaşi de la 4 ani în sus, durează între 3 şi 4 minute", a declarat Teodora Codreş, reprezentant carusel.

O tură cu caruselul costa 25 de lei. La fel şi accesul în labirintul lui Moş Crăciun. Pentru cei care vor să patineze, o oră pe gheață ajunge la 50 de lei. Cei mici pot face şi o fotografie alături de Moș Crăciun, iar amintirea costă 25 de lei.

Iar după atâta distracție, inevitabil apare și pofta de ceva bun. La căsuțele din târg, vizitatorii găsesc preparate tradiționale, dulciuri și băuturi calde. Fiecare oprire subţiază considerabil portofelul. O gogoaşă şi o ciocolată caldă costă 40 de lei. O portie de sarmale în jur de 30-40 de lei. La un calcul simplu, o familie cu 2 copii ajunge să cheltuie în jur de 400 de lei pentru câteva ore la târg.

"Am venit pentru copilaşi. Ei au cerut să se dea în roată, să ne urcăm. Târgul de Crăciun e ok. Cine nu vrea, nu se dă. Mult, puţin, e ok zic eu", a spus un părinte.

"Am venit cu fetiţele. De obicei, sub 400 de lei cu ele două nu cheltuim dacă venim seara. Între 400-600 de lei. În principal tiribombe şi să mânânce tot felul de chestii: gogoşi şi kurtoşi, cum luăm şi acum şi ciocolată caldă pentru copii", a declarat un alt părinte.

Târgul de Crăciun din Craiova poate fi vizitat până pe 3 ianuarie.