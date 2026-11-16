Ucrainenii au atacat cu drone podul Kerci din Crimeea: Trafic suspendat şi ambuteiaje. O arcadă a fost lovită

Podul care leagă Rusia de Peninsula Crimeea a fost lovit cu drone ucrainene, a anunțat luni șeful autorităților locale, Serghei Aksionov. În urma atacului, circulația a fost restricționată, iar în zonă s-au format ambuteiaje masive, potrivit Agerpres.

''Inamicul a lovit podul Crimeii. În consecinţă, circulaţia va fi limitată, probabil până la mijlocul zilei'', a scris Serghei Aksionov pe Telegram, fără a preciza dacă lovitura a cauzat victime umane.

''Toate serviciile necesare au fost mobilizate pentru a gestiona situaţia şi un post de comandament operaţional a fost creat la Kerci'', oraş din Crimeea situat la capătul podului, a adăugat el.

Potrivit canalului de Telegram MASH, o dronă a lovit o arcadă a podului, care s-ar fi înclinat.

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Apărarea aeriană a interceptat şi a distrus în cursul nopţii 1.336 de drone ucrainene

Pe de altă parte, Ministerul Apărării rus a indicat că apărarea aeriană a interceptat şi a distrus în cursul nopţii 1.336 de drone ucrainene în mai multe regiuni ruse, inclusiv Moscova, precum şi deasupra Mării Negre şi Mării Azov.

De la începutul agresiunii sale pe scară largă contra Ucrainei în februarie 2022, Rusia a anunţat în mai multe rânduri că podul Crimeii a fost vizat de atacuri ucrainene.

Acest obiectiv de infrastructură a fost avariat de explozia unui camion capcană în octombrie 2022, într-un atac atribuit Kievului de autorităţile ruse. De asemenea, podul a fost atacat de drone navale ucrainene în iulie când doi civili au murit şi s-au înregistrat pagube materiale substanţiale.