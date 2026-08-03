Accident dramatic pe o şosea din Italia, în regiunea Lazio. Şase oameni au murit şi 26 au fost răniţi după impactul frontal dintre o rulotă şi un autocar plin cu turişti. Alte trei maşini au fost implicate apoi în carambol, iar una dintre ele s-a răsturnat. Autorităţile au descris zona accidentului drept o scenă de război.

Accidentul a avut loc la graniţa dintre regiunile Umbria şi Lazio, în apropiere de lacul Ventino. O autorulotă a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autocar. Impactul a fost unul extrem de violent - rulota s-a dezintegrat, iar resturile au fost proiectate în alte trei maşini. Una dintre ele s a răsturnat.

"Poliţia rutieră, care a intervenit aici sub coordonarea procuraturii din Terni, a descris locul accidentului drept un adevărat carnagiu. Pe lângă victimele întinse pe asfalt, în aşteptarea medicului legist, mai sunt alte cinci persoane rănite grav, transportate în stare de urgenţă absolută la spitalele din Terni, Perugia, Rieti şi Roma", a declarat Dario Tomassini, reporter Rai News.

Moartea a venit în viteză

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Cei doi turişti din rulotă au murit pe loc. Mai mulţi răniţi din autocar au fost preluaţi de elicoptere si dusi la spitalele din zonă.

"Regiunea Umbria a devenit o zonă de război pe străzi. Paramedicii au avut parte de o scenă greu de imaginat, la fel ca oamenii care au supravieţuit în mod miraculos sau cei răniţi, care vor purta aceste imagini în ochii lor, în sufletele lor, pentru o lungă perioadă", a declarat Stefania Proietti, preşedinta regiunii Umbria.

În accident și-au pierdut viaţa şi şoferul autocarului şi trei pasageri. Toţi sunt italieni, mergeau spre Cascadele Marmore. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită.