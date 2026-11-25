Imaginea serilor de iarnă petrecute în fața unui șemineu cu lemne care trosnesc ar putea deveni, pentru unii proprietari, doar o amintire. Tehnologia modernă oferă alternative care păstrează atmosfera unui foc autentic, fără efortul de a căra lemne, de a curăța cenușa sau de a întreține coșul de fum. Șemineele electrice și cele pe gaz pot avea o serie de avantaje, dar și dezavantaje pe care proprietarii trebuie să le cunoască înainte de a face o schimbare.

Adio șemineului clasic pe lemne: cu ce îl pot înlocui proprietarii. Alternativa fără fum și cenușă - Shutterstock

Considerat ani la rând un simbol al confortului și al eleganței, șemineul tradițional se poate dovedi mai puțin practic decât pare la prima vedere. Dincolo de atmosfera pe care o creează, acesta presupune aprovizionarea constantă cu lemne, curățarea periodică și verificarea coșului de fum.

Una dintre cele mai mari probleme ale șemineelor clasice cu focar deschis este însă pierderea de căldură.

Conform Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA), în cazul majorității șemineelor tradiționale deschise, peste 90% din căldura degajată de foc se poate pierde prin coșul de fum. În același timp, o parte din aerul cald din locuință este evacuată către exterior.

Articolul continuă după reclamă

Cu alte cuvinte, într-o încercare de a încălzi sufrageria, proprietarii pot favoriza răcirea altor încăperi ale casei.

Șemineul care poate fi pornit prin simpla apăsare a unui buton

Șemineele electrice reprezintă una dintre alternativele la focul tradițional. Acestea folosesc tehnologii de iluminare pentru a reproduce aspectul flăcărilor, iar unele modele imită inclusiv sunetul lemnelor care ard.

Principalul avantaj este că nu necesită combustibil solid, nu produc fum în încăpere și nu au nevoie de un coș de evacuare. Din acest motiv, pot fi instalate chiar și în apartamentele de bloc, potrivit The Coolist.

Modelele moderne permit reglarea temperaturii, a intensității luminii și chiar a culorii flăcărilor. Unele pot fi controlate direct de pe telefonul mobil. În plus, proprietarii se pot bucura de efectul vizual al focului pe tot parcursul anului, fără să activeze funcția de încălzire.

Pentru românii care iau în calcul o astfel de investiție, unul dintre cele mai importante aspecte rămâne consumul de energie electrică.

Un șemineu electric cu o putere de 2.000 W, utilizat timp de două ore pe zi la capacitate maximă, va consuma aproximativ 120 kWh într-o lună de 30 de zile. La un tarif ipotetic de 1,30 lei/kWh, acest lucru ar însemna un cost suplimentar de 156 de lei pe lună la factura de energie electrică.

Consumul poate fi însă mai redus în cazul aparatelor prevăzute cu termostat, care întrerup funcția de încălzire atunci când temperatura dorită a fost atinsă.

De asemenea, atunci când este folosit exclusiv pentru efectul decorativ al flăcărilor, consumul este considerabil mai mic.

Alternativa pentru cei care nu vor să renunțe la flăcările adevărate

Proprietarii care își doresc în continuare un foc autentic, dar vor să scape de depozitarea lemnelor și de curățarea cenușii, pot opta pentru șemineele pe gaz.

Acestea permit aprinderea rapidă a focului și reglarea intensității flăcărilor, iar unele modele sunt prevăzute cu sisteme automate de control al temperaturii.

Spre deosebire de variantele electrice, instalarea unui șemineu pe gaz este mai complexă și trebuie realizată de personal autorizat, cu respectarea cerințelor privind alimentarea și evacuarea gazelor rezultate din ardere.

Cum poți moderniza un șemineu vechi fără să-l demolezi

Cei care au deja un șemineu tradițional în locuință nu sunt nevoiți să renunțe complet la acesta. O soluție este montarea unui focar închis, prevăzut cu o ușă din sticlă termorezistentă, care permite păstrarea aspectului autentic al focului, dar și un control mai bun al arderii.

Astfel, proprietarii pot reduce pierderile de căldură și cantitatea de fum produsă, fără să schimbe radical aspectul încăperii.

Indiferent de varianta aleasă, costurile de încălzire depind de prețul energiei, de izolația locuinței și de suprafața care trebuie încălzită. În timp ce șemineul electric poate reprezenta o soluție practică pentru confortul unei singure camere, acesta nu este neapărat cea mai economică metodă de încălzire a întregii case.