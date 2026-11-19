Mulți oameni lasă cheia în broască, pe interior, înainte de culcare, convinși că astfel se feresc de hoți. În realitate, obiceiul nu oferă protecție suplimentară și poate crea probleme, mai ales în situații de urgență.

Hoții pot deschide ușa chiar dacă cheia este lăsată în interior. Aceștia folosesc diferite metode, inclusiv tehnica "bumping", prin care introduc o cheie special modificată în broască și o lovesc scurt pentru a debloca mecanismul. În unele cazuri, ușa poate fi deschisă în doar câteva secunde.

Cheia lăsată în broască poate crea probleme și atunci când cineva încearcă să descuie ușa din exterior. În funcție de tipul încuietorii, mecanismul poate bloca accesul, iar proprietarul riscă să rămână pe dinafară și să fie nevoit să cheme un lăcătuș, scrie Blik.

Situația poate deveni și mai gravă în caz de urgență. Dacă pompierii sau echipajele de salvare trebuie să intre rapid în locuință, cheia rămasă în broască poate întârzia intervenția. În unele situații, salvatorii ar putea fi nevoiți să spargă ușa.

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Specialiștii recomandă ca cheia să fie scoasă din broască după încuierea ușii. Pentru o protecție mai bună împotriva hoților, sunt utile încuietorile de siguranță, barele suplimentare de blocare, alarmele, camerele de supraveghere și senzorii de mișcare.