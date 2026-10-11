Cât câștigă un măturător de stradă în Germania. Salariul crește pentru cei care conduc utilajele de curățenie

Îi vedem dimineața, pe străzi, cu mătura în mână, dar de multe ori trecem pe lângă ei fără să ne gândim la munca pe care o fac.

Măturătorii sunt cei care adună frunzele și gunoaiele și ne ajută să avem orașe curate. În Germania, aceștia câștigă, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an, iar salariul poate ajunge la 40.000 de euro, potrivit datelor unei platforme pentru locuri de muncă.

Șoferii de mașini de măturat stradal au venituri ceva mai mari. Salariul lor mediu este de aproximativ 36.900 de euro brut anual. În funcție de regiune și de experiență, veniturile pot varia între 30.900 și 42.900 de euro pe an.

Și angajații de la serviciile de salubritate care se ocupă de colectarea deșeurilor câștigă, în medie, aproximativ 34.900 de euro brut anual, echivalentul a circa 2.900 de euro brut pe lună, scrie presa germană.

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Condiţii de angajare

Pentru a lucra ca măturător de stradă nu este necesară, de regulă, o calificare profesională specifică. Angajații sunt instruiți la locul de muncă de companiile municipale de curățenie sau de firmele private de salubritate.

În schimb, cei care conduc utilaje grele de curățare au nevoie de permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului, de regulă C sau CE.