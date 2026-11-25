O fostă angajată a companiei Audi, în vârstă de 32 de ani, a primit interdicție de a intra în toate cele 1.059 de magazine Marks & Spencer din Marea Britanie, după ce a încercat să obțină bani înapoi pentru articole vestimentare pe care nu le achitase. Femeia a pus la cale o metodă prin care lua haine din magazine, le deteriora, apoi le ducea la casele de marcat și solicita rambursarea contravalorii acestora.

Schema prin care o fostă angajată AUDI păcălea buticurile de haine. A primit interdicţie în 1.059 de magazine - Sursa: www.thesun.co.uk

Danielle Marshall a încercat să aplice această metodă în mai multe magazine din Battersea, Londra, și la centrul comercial Trafford Centre, potrivit publicației The Sun.

Femeia lua haine din magazine, le deteriora, apoi le ducea la casele de marcat și solicita rambursarea contravalorii acestora

Unul dintre incidente a avut loc pe 12 august, când femeia a intrat în magazinul M&S din Trafford Centre și a luat un articol vestimentar pe care l-a dus în cabina de probă, fără să îl plătească. Ulterior, a deteriorat produsul și s-a prezentat la casele de marcat, unde a solicitat rambursarea banilor.

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Anchetatorii au stabilit că nu era prima dată când încerca o astfel de schemă. Pe 25 iunie, Marshall vizitase un magazin M&S din Battersea, de unde luase o jachetă fără să o achite, după care mersese la casa de marcat pentru a cere returnarea banilor.

La 25 septembrie, femeia s-a întors într-un magazin din aceeași zonă și a furat de această dată o jachetă Marks & Spencer în valoare de 399 de lire sterline.

Femeia a primit interdicţie în toate cele 1.059 de magazine M&S din Marea Britanie

Danielle Marshall a fost găsită vinovată de două infracțiuni de fraudă prin declarații false și de o infracțiune de furt, în urma unui proces desfășurat la Tribunalul de Magistrați din Tameside. Sentința a fost pronunțată pe 17 noiembrie 2026.

Instanța i-a impus un ordin de comportament antisocial (Criminal Behaviour Order) valabil timp de cinci ani. Prin această măsură, femeia nu mai are voie să intre în niciunul dintre cele 1.059 de magazine Marks & Spencer din Regatul Unit și nici în incinta centrului comercial Trafford Centre. Interdicția include inclusiv autogara și parcările centrului comercial.

Pe lângă această măsură, femeia a primit o pedeapsă de 12 luni de muncă în folosul comunității, fiind obligată să efectueze 140 de ore de muncă neremunerată. De asemenea, trebuie să plătească despăgubiri în valoare de puțin peste 400 de lire sterline.

Printre condițiile impuse de instanță se numără și obligația de a folosi numele și adresa reale atunci când își creează conturi online pentru cumpărături.