Panică la nivel global cauzată de o întrerupere de ore întregi a serviciilor informatice. Europa, inclusiv România, dar şi Asia sau Statele Unite ale Americii au fost afectate de o pană a serviciilor Microsoft. Problemele gigantului tehnologic au blocat guverne, bănci, corporaţii, servicii de urgenţă sau instituţii de învăţământ din nu mai puţin de 74 de ţări. Oficialii companiei exclud posibilitatea ca blocajul să fi fost provocat de un atac cibernetic.

Patru milioane de companii şi cel puţin 430 de milioane de oameni din toate colţurile lumii dependenţi de tehnologia informatică oferită de Microsoft au intrat azi în criză. Nu au putut folosi aproape întreaga zi serviciile oferite de gigantul din industria IT. Outlook, Teams, OneDrive sau asistentul bazat pe inteligență artificială au fost doar câteva dintre aplicaţiile devenite inoperabile. Servicii de cloud şi alte sisteme informatice folosite de corporaţiile din România, Germania, de poliţia din Marea Britanie, de agenţia de spionaj australiană, de o mulţime de bănci din Hong Kong, de instanţele din Filipine sau de Guvernul Japoniei au rămas în aer.

"Această perturbare afectează, de fapt, întreaga lume. Este o perturbare globală care se întinde pe un număr vast de centre de date – din Asia până în SUA, trecând prin Europa. Ne confruntăm cu o problemă mondială", spune președintele Oficiului pentru Securitatea Informaţiilor din Germania, Claudia Plattner.

Ce s-ar fi întâmplat de fapt

Ce s-a întâmplat de fapt? Un proces central a devenit suprasolicitat, serverele au cedat, iar traficul a fost redirecţionat automat către serverele rămase funcţionale. Efectul de domino le-a blocat şi pe acestea.

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"Ei cred că se confruntă, într-un fel, cu ceva similar cu ceea ce am văzut în cazul CrowdStrike, unde există o actualizare care a mers prost. Este o problemă relevantă în comerț, este o problemă relevantă în domeniul software-ului, este o problemă relevantă în toate domeniile", spune ministrul de Interne al Australiei, Tony Burke.

"Am confirmat că mai multe servicii, inclusiv software-ul de e-mail Outlook, au devenit indisponibile și că anumite întreruperi ale comunicărilor interministeriale continuă pe GSS, infrastructura sistemului informatic al guvernului", spune secretarul-șef al Guvernului Japoniei, Minoru Kihara.

Specialiştii se aşteaptă la pierderi economice de miliarde de euro

Simpla lipsă de activitate a angajaţilor care foloseau serviciile Microsoft şi care au fost trimişi astăzi acasă ar putea provoca pierderi economice de miliarde de euro, potrivit specialiştilor.

"Lucrez pentru o organizație cu sediul în zona circumpolară a Arcticii. Avem birouri răspândite în mai multe țări. Ne bazăm pe e-mail, Teams și alte programe de acest gen pentru a putea partaja informații. A fost foarte frustrant și a fost dificil să putem menține contactul cu colegii noştri."

"A îngreunat foarte mult accesul la documentele de negociere și partajarea actualizărilor legate de acestea."

"De obicei, lucrez, folosesc Microsoft 365 online pentru serviciu și partajez o mulțime de documente cu colegii mei. Și aseară, poate în jurul miezului nopții, am constatat că nu pot încărca... sincronizarea era dezactivată. Și încă se întâmplă. Încă se întâmplă!", spun oamenii.

Compania nu a oferit deocamdată explicaţii clare cu privire la cauzele care au provocat incidentul informatic. Dar a anunţat că exclude posibilitatea unui atac cibernetic. Microsoft raportează o stabilizare progresivă și un flux de e-mailuri care începe să revină la niveluri normale, dar avertizează că unii utilizatori pot întâmpina în continuare întârzieri ale mesajelor e-mail. Şi îi sfătuieşte pe utilizatori să fie precauţi cu privire la ofertele de asistenţă IT primite de la terţi.