O pană majoră a serviciilor Microsoft Outlook și Teams, care s-a prelungit vineri timp de peste 12 ore, a perturbat activitatea companiilor și a instituțiilor guvernamentale din întreaga lume. Problemele au fost atât de grave încât unele organizații au recurs la faxuri pentru a putea comunica, în timp ce cel puțin o tranzacție de răscumpărare a obligațiunilor din Europa a fost suspendată, potrivit Reuters.

Pana globală a serviciilor Microsoft a durat peste 12 ore. Unele companii au fost nevoite să revină la fax - Profimedia

Microsoft a anunțat că incidentul a fost provocat de probleme ale serverelor, care au afectat și asistentul său de inteligență artificială Copilot. Compania a precizat că implementarea pe scară mai largă a unor soluții software începe să stabilizeze sistemul și că nu are informații care să indice existența unor activități malițioase.

Outlook și Teams se numără printre cele mai utilizate aplicații la locul de muncă, având sute de milioane de utilizatori. Întreruperea serviciilor i-a împiedicat pe oameni să desfășoare activități esențiale, precum trimiterea e-mailurilor, gestionarea calendarelor și organizarea întâlnirilor virtuale.

Incidentul a afectat agenții guvernamentale din Australia, Japonia și Statele Unite, a provocat întârzieri în activitatea firmelor de tranzacționare, a împiedicat unele companii să își publice rezultatele financiare și a determinat companiile aeriene să își avertizeze clienții cu privire la întârzierile în comunicare, potrivit declarațiilor publice.

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Organizațiile care găzduiesc serviciile Microsoft pe propriile servere, în loc să utilizeze infrastructura cloud, au fost într-o oarecare măsură ferite de efectele incidentului.

Una dintre cele mai lungi întreruperi din istoria Microsoft

Aceasta este una dintre cele mai lungi întreruperi din istoria Microsoft și a doua problemă de acest tip care afectează serviciile companiei în acest an. Microsoft a precizat că incidentul a afectat în mod specific funcțiile asociate Exchange Online, platforma sa de e-mail și gestionare a programărilor bazată pe cloud. Aplicațiile care nu depind de acest serviciu au continuat să funcționeze.

Incidentul ridică noi semne de întrebare cu privire la dependența globală de un număr restrâns de mari companii tehnologice, care furnizează atât programele informatice esențiale, cât și infrastructura cloud pe care acestea se bazează. Acțiunile Microsoft au scăzut cu 1,7% înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare, înregistrând o evoluție mai slabă decât piața în ansamblu. De la începutul anului, titlurile companiei au crescut cu aproximativ 8%.

"Îngrijorarea mai mare este că aceasta nu este prima întrerupere a serviciilor Microsoft 365 din acest an", a declarat Josh Gilbert, analist de piață în cadrul platformei de tranzacționare eToro.

"Dacă problemele de fiabilitate încep să devină recurente, fiecare departament IT va avea un motiv să se gândească de două ori înainte de a încredința și mai multe activități unui singur furnizor", a adăugat acesta.

Cu toate acestea, unii analiști se întreabă dacă astfel de incidente îi pot determina pe clienți să migreze către furnizori concurenți, având în vedere costurile ridicate ale înlocuirii unor instrumente atât de profund integrate în activitățile zilnice.

Microsoft s-a confruntat cu o întrerupere a serviciilor Microsoft 365 în luna ianuarie a acestui an, dar și în octombrie anul trecut. Luna trecută, compania a raportat o problemă la platforma sa cloud Azure, care a afectat suita de aplicații de productivitate și numeroase industrii din întreaga lume.

Tranzacții confirmate prin fax

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că autoritățile colaborează cu Microsoft pentru a găsi o soluție la întreruperea care a afectat organizații precum Serviciul Național de Sănătate (NHS) și Poliția Metropolitană din Londra.

Lipsa accesului la e-mail și la alte servicii a afectat capacitatea Poliției Metropolitane de a primi online sesizări privind anumite infracțiuni, însă nu a influențat capacitatea instituției de a răspunde apelurilor. NHS a anunțat că serviciile sale locale au început să utilizeze soluții alternative, precum alte sisteme informatice sau documente pe hârtie.

În mediul de afaceri, efectele au fost resimțite pe scară largă. Operatorul bursier european Euronext a raportat probleme cu serviciile de e-mail, compania britanică de asigurări Aviva a activat soluții de rezervă pentru conferințele dedicate rezultatelor financiare, iar gigantul danez din domeniul transportului maritim Maersk și-a avertizat clienții că actualizările ar putea ajunge cu întârziere.

Giganții americani din domeniul inteligenței artificiale OpenAI și Anthropic s-au confruntat, de asemenea, cu probleme legate de conectorii Microsoft. În același timp, companiile aeriene indiene IndiGo, Akasa Air și Air India au anunțat că serviciile lor de asistență prin e-mail au fost afectate.

Întreruperea a perturbat și activitatea de administrare a fondurilor în cadrul firmelor de valori mobiliare, companiilor de asigurări de viață și societăților de administrare a investițiilor din Taiwan. Una dintre companii a ajuns chiar să anuleze o operațiune de răscumpărare de obligațiuni, potrivit unei surse familiarizate cu situația, citată de Reuters.

O altă companie financiară taiwaneză a recurs la utilizarea faxului pentru confirmarea tranzacțiilor, a declarat o a doua sursă. În Statele Unite, producătorul de camioane electrice Workhorse Group a anunțat joi că amână publicarea rezultatelor financiare până pe 16 noiembrie. În Elveția, grupul Richemont a întârziat pentru scurt timp, vineri, anunțarea rezultatelor financiare pentru primul semestru.

În Australia, unde agenția de informații și poliția federală s-au numărat printre instituțiile afectate de întrerupere, ministrul pentru securitate cibernetică, Tony Burke, a declarat că Microsoft nu suspectează existența unui atac cibernetic. "Impactul cu care se confruntă este concentrat în mare măsură asupra sistemelor de e-mail", a adăugat ministrul.