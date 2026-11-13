Aceeaşi casă, opt anunţuri imobiliare, opt preţuri diferite. Nu e vreo excepţie, e din păcate una dintre regulile sectorului imobiliar. Creează confuzie atât în rândul proprietarilor, cât şi a clienţilor. Domeniul e plin de capcane şi asta pentru că oricine poate deveni aşa-zis profesionist peste noapte, fără vreo pregătire. Legea care ar putea să ne ferească de ţepe zace, de ani de zile, în Parlament.

Fotografiez apartamentul, postez anunţul şi aştept să mă sune clienţii. Nu sunt agent imobiliar, dar asta s-a întâmplat, de fapt, în ultimii ani. Atât de uşor a fost să intri în această profesie.

"Uite, ăsta e acelaşi. Vezi că e acelaşi apartament? 77.500. 73.900. Unul lângă altul", spune Şerban Trîmbiţaşu, agent imobiliar.

Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. În cea mai grea perioadă a imobiliarelor din 2008 încoace, cumpărătorii îşi iau ţepe de mii de euro dacă nu sunt cu ochii-n patru.

Articolul continuă după reclamă

8 oferte pentru aceeaşi locuinţă, pe aceeaşi platformă imobiliară

De exemplu, am găsit nu una, nu două, ci opt oferte pentru fix aceeaşi locuinţă, pe aceeaşi platformă imobiliară. Am sunat la unul dintre cele 8 anunţuri. Ni s-au cerut 74.400 de euro.

Reporter: Deci care e preţul corect?

Vânzător: Nu e acelaşi preţ?

Reporter: Nu e acelaşi preţ. L-am găsit, 73.900.

Vânzător: Unde?

Reporter: Pe acelaşi site.

Vânzător: Putem să zicem, hai să pornim de la 74.000.

Reporter: De ce aş lua de la dumneavoastră cu 74.000 şi să nu iau la 73.900, acelaşi apartament?

Vânzător: Hai să zicem 73.800. Nu e problemă!

Reporter: Cât de des întâlniţi situaţiile astea?

Şerban Trâmbiţaşu, agent imobiliar: Foarte des.

"Vă bulversează. Fac un mare deserviciu, pe lângă voi, cumpărătorii şi proprietarilor. O proprietate care apare cu mai multe preţuri, la mai multe suprafeţe pare o proprietate neserioasă. Majoritatea copiază pozele proprietarilor fără drept, fără aprobarea lor şi repostează anunţul, aşteptând să sune la ei un client", spune Şerban Trâmbiţaşu, agent imobiliar.

Tehnicile de manipulare sunt multe

"Folosesc anunţuri false şi de acolo speră să genereze linkuri şi prin comunicare să-i convingă să închirieze altceva", explică Alexandru Adam, agent imobiliar.

Deşi sunt şi sume mari la mijloc, poţi cădea în astfel de plase pentru că imobiliarele sunt, încă, ale nimănui.

"Pragul de intrare în acest domeniu este minim, nu te verifică nimeni dacă ai vreo şcolarizare. Nici patru, nici opt clase", menţionează Alexandru Adam, agent imobiliar.

"Primeşti o persoană în casă, un agent imobiliar. Îi pui câteodată în mână cel mai preţios bun al tău, casa. Şi atunci trebuie să ştii unde găseşti acel agent imobiliar", spune Gabriel Arteni, preşedintele APAIR.

Deşi încercările de reglementare a profesiei de agent imobiliar sunt mai vechi, o lege care i-ar putea proteja pe români de ţepele cu locuinţe stă de aproape trei ani în Parlament, acum în camera decizională. Dacă va trece, clienţii ar putea verifica dacă agentul este autorizat, ar şti pe cine reprezintă şi ar avea o protecţie suplimentară în cazul unor prejudicii. În plus, am putea scăpa de plata comisioanelor dacă nu încheiem un contract clar.

În România sunt în jur de 10.000 de agenţii imobiliare care funcţionează legal.