Cât mai costă o renovare în 2026? Un bucureştean a stârnit un val de ironii pe internet după ce a anunţat că îşi caută o echipă de meseriaşi care să-i renoveze complet apartamentul cu trei camere pentru 5000 de euro. Oferta a fost considerată nerealistă de cei din domeniu: între manoperă, materiale şi cheltuieli neprevăzute, modernizarea unui apartament poate ajunge la zeci de mii de euro. Aşa se face că mulţi au ajuns să ia problema şi trafaletul în propriile mâini.

George şi-a dat seama că nu-şi permite un meşter pentru amenajarea casei. Şi-a strâns toţi membrii familiei şi s-au apucat de treabă mult mai ieftin.

"Ne descurcăm după posibilităţi. Am încercat eu să fac, altfel nu aveam nicio variantă, mâna de lucru e foarte scumpă", a spus George.

În ultimii ani, atât manopera, cât şi preţul materialelor de construcţii aproape că s-au dublat, iar oamenii îşi permit tot mai greu să-şi reîmprospăteze casa. Pe un grup de Facebook, un bucurestean căuta un meşter care să-i renoveze un apartament de 3 camere cu 5000 de euro. S-a ales, însă, doar cu o avalanşă de ironii.

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"Practic vrea gratis!". "Din banii ăia nu cumpără nici măcar tuburile!", au comentat meseriaşii pe Facebook.

"O regulă nescrisă în construcţii, spun specialiştii, este că dacă ne alegem finisaje premium, cel mai probabil şi mâna de lurcu va fi mai scumpă. Manopera se va calcula aproximativ la fel. De exemplu, acest parchet este 78 de lei pe metrul pătrat, deci cel mai probabil şi manopeea se va calcula tot la aproximativ 80 de lei", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Poate să ajungă undeva la 5, 6 mii de euro un apartament de două camere. Materialele au crescut nejustificat. Au scumpit poate și cu 200%, ceea ce nu se justifică, e o speculă. Meseriași se găsesc foarte greu, care sunt, au programări pe un an de zile", a spus Florin Buzatu, proprietarul unei firme de renovări.

"Renovare poate să însemne ceva diferit pentru fiecare persoană. Pentru un apartament de 2,3 camere poate să depăşească 50.000 de euro pentru că schimbă uşi, geamuri, instalaţii electrice, termice, sanitare", a afirmat Alexandra Apostol, reprezentanta unei firme de renovări.

Iar cine crede că munca la negru este mai ieftină, se înseală. Ne costă de cele mai multe ori aproape la fel ca în cazul unei firme autorizate. Doar că nu avem nici garanţie şi nici pe cine trage la răspundere în cazul unei probleme. Internetul este plin de anunţuri de la meşteri care promit o renovare completă.

"Practic, trebuie renovare generală!", a spus un meşter.

Reporter: Două camere este acesta?

Meşter: Două camere, da! Baie, bucătărie, restul va fi gresie, faianță! La ce văd acum, sincer, o renovare totală, fără instalație electrică, doar cu sanitarele, vă costă undeva la 6.000 de euro

Un lucru este cert: socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg.

"Renunțăm la altele tot pentru casă", a spus o persoană. Întrebat dacă va depăşi bugetul, acesta a răspuns: "Da, sigur... Numai chitul, ca să-l iei de calitate, te ajunge 4.000 de lei!"

"Studiază, vin, se uită, analizează ca la final să facă achiziția. Caută promoții, să iasă la un preț cât mai bun!", a explicat Ovidiu Pal, reprezentantul unui magazin de construcții.

Chiar şi aşa, datele arată că volumul construcțiilor și renovărilor a crescut cu 15% în primele 8 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.