Fostul șef Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o a treia amantă, angajată a companiei

Directorul general demis al Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație intimă cu o a doua angajată a companiei, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la două persoane familiarizate cu situația.

Jensen Huang, la o conferință de presă la Paris, 13 octombrie 2026 - Profimedia

Dezvăluirea vine după alte două relații extraconjugale care au dus la demisia sa de joi. Cele două femei sunt Alice Huang, despre care serviciile de informații americane suspectează că ar fi spion chinez, și Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia responsabilă de divizia de sănătate.

Nvidia a refuzat să comenteze. Kimberly Powell, Jensen Huang și un reprezentant al consiliului de administrație al Nvidia nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Alice Huang nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere, scrie Reuters.

Jensen Huang a recunoscut că a avut o aventură extraconjugală într-o declarație din 8 noiembrie, după apariția informațiilor despre relația sa cu Alice Huang, fără a o menționa însă pe nume.

Articolul continuă după reclamă

Decizia fostului director general al Nvidia de a demisiona ar putea perturba industria inteligenței artificiale (AI), la a cărei dezvoltare a contribuit în mod decisiv. Nvidia și-a folosit puterea financiară pentru a contribui la crearea unei întregi industrii în jurul inteligenței artificiale, prin intermediul unor aranjamente financiare complexe care facilitează achiziționarea cipurilor companiei. În acest scop, Nvidia a sprijinit companii de cloud computing și laboratoare de cercetare în domeniul AI.

Presiunile asupra lui Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani și căsătorit, pentru a demisiona s-au intensificat după apariția informațiilor despre aventura sa cu Alice Huang.

Consiliul de administrație al Nvidia a numit-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de director general interimar, în timp ce desfășoară procesul de selecție pentru înlocuirea lui Jensen Huang. Consiliul ia în considerare atât candidați din interiorul companiei, cât și din exterior.

La începutul acestei luni, consiliul de administrație al Nvidia a demarat o anchetă, coordonată de membri independenți ai consiliului și cu sprijinul unor consilieri juridici externi, pentru a stabili dacă Jensen Huang a fost vizat de o operațiune a serviciilor de informații străine. La acel moment, consiliul și-a exprimat totodată încrederea în acesta.

Acțiunile Nvidia au scăzut joi cu 5,5%, în condițiile unui volum ridicat de tranzacționare. Titlurile companiei au pierdut peste 30% din valoare față de maximul atins la începutul lunii octombrie.

Anchetă la o filiala din Malezia a unui client Nvidia

O anchetă a fost deschisă în Malaezia cu privire la o filială locală a Megaspeed International, suspectată că ar fi deturnat cipuri avansate pentru inteligenţă artificială (AI) către alte ţări, ceea ce ar putea extinde scandalul în care este implicat gigantul american al semiconductorilor Nvidia, a anunţat vineri un minister, conform AFP.

Megaspeed este o companie specializată în centre de date, cu sediul în Singapore, şi clientă a gigantului american al semiconductorilor Nvidia.

Guvernul american investighează suspiciuni privind deturnarea unor cipuri către China prin intermediul acestei companii, în pofida restricţiilor americane privnd exporturile.

Compania se află în centrul atenţiei de la izbucnirea unui scandal în jurul lui Jensen Huang, unul dintre cei mai influenţi arhitecţi ai revoluţiei inteligenţei artificiale, care a avut o relaţie extraconjugală cu Alice Huang, directoare a Megaspeed până în 2023 şi acuzată de spionaj în favoarea Chinei.