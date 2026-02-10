Carnea de porc, nelipsită de pe mesele românilor, e mai ieftină ca niciodată. Oferta abundentă de la vitrine a dus la o concurenţă acerbă între produsele româneşti şi cele aduse de peste graniţă. De exemplu, de la poarta fermei şi până în magazin, preţul la carnea de porc se îngraşă de zece ori. Producătorii noştri n-au avut încotro şi s-au aliniat cu tarifele impuse de jucătorii de pe alte pieţe.

13 lei şi 99 de bani pe kilogram. Spata de porc fără os din Spania. Acelaşi preţ ca cea din România. Oferta nu este, însă, izolată, spun cumpărătorii. Preţurile cărnii de porc s-au temperat în ultima vreme. Paradoxal, carnea are acelaşi preţ, chiar dacă spaniolii, spre exemplu, au preţuri uşor mai mari la poarta fermei, susţin producătorii noştri. "Preţul cel mai mic din ţările de unde importăm noi preponderent carne de porc este peste un euro. Ar fi trebuit să avem un preţ mediu de 12 lei. Dar vedeţi că preţurile sunt mult mai sus de atât", a declarat Adrian Bălăban, preşedintele APCPR.

Ţara noastră nu poate să îşi asigure mai mult de 40% din consum

Un român consumă, în medie, aproape 40 de kilograme de carne de porc pe an. De la poarta fermei kilogramul de carne de porc în viu pleacă la un cost de 4 lei şi 20 de bani şi ajunge la vitrine la tarife şi de 10 ori mai mari, în funcţie de cât de bine e vândut respectivul produs. Spre exemplu, în topul preferinţelor clienţilor se află ceafa de porc fără os, pe care o găsim astăzi la preţul de 38 de lei pe kilogram. "Noi consumăm ceafa de la şase milioane, şapte milioane de porci anual, dar consumăm spată sau pulpă de la 3 milioane de porci", a declarat Adrian Bălăban, preşedintele APCPR. Cei din industria cărnii spun că oferta abundentă a dus la scăderi de preţuri.

Articolul continuă după reclamă

"Acum câţiva ani, Spania, ca urmare a faptului că desfăşura foarte mult export în China, a crescut producţia", a declarat Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii. Spania este, de altfel, principalul nostru furnizor de carne de porc. La finalul anului trecut, spaniolii au suspendat exporturile către China după ce au depistat primele cazuri de pestă porcină africană în ultimii 30 de ani. "Acel focar de pestă porcină africană care a fost detectat în Catalonia a dus la scăderea preţului întrucât unele state unde se exporta au interzis exportul", a declarat Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii.

"Spania are o supra-producţie. Pesta porcină africană, mai ales în România, a creat prejudicii foarte grave. Preţurile sunt pe o cădere dramatică, dar căderea asta este demult. N-am avut niciodată o creştere", a declarat Sorin Minea, producător din industria cărnii. Datele de la Comisia de Clasificare a Carcaselor arată că la finalul lunii ianuarie preţul pentru 100 de kilograme de carcasă era de 137 de euro în România şi de 128 de euro în Spania, faţă de media UE de 147 de euro. Ţara noastră nu poate să îşi asigure mai mult de 40% din consum, spun cei din sector.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰