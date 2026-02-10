Nicio zi fără o dezvăluire şoc în dosarul Epstein. Parlamentarii americani confirmă că una dintre victimele reţelei pedofilului american avea doar 9 ani şi ar fi fost abuzată de un politcian de rang înalt. Mai mult, numele mai multor bărbaţi influenţi, inclusiv politicieni din Europa, au fost ascunse înainte de publicarea documentelor. Fosta parteneră a lui Jeffrey Epstein a fost audiată de Congresul american, însă a refuzat să răspundă la întrebări. Maxwell a cerut să fie graţiată de Donald Trump. Doar aşa ar fi de acord să spună publicului tot ce ştie.

"Invoc dreptul meu la tăcere, garantat de Al Cincilea Amendament". A fost singurul răspuns oferit de Ghislaine Maxwell, vreme de 20 de minute, la întrebările parlamentarilor americani. Complicea lui Epstein a apărut la audiere prin apel video, de la o închisoare din Texas.

"Evident, acest lucru este foarte dezamăgitor. Aveam multe întrebări de adresat despre infracţiunile pe care le-au comis ea și Epstein, precum și despre potențialii complici", spune James Comer, parlamentar republican.

Condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual cu minori, fosta iubită a pedofilului este pregătită să spună tot ce ştie, dar pune o condiţie - să fie graţiată de Donald Trump.

"S-ar putea ca unora să nu le placă ceea ce aud, dar adevărul contează. De exemplu, atât preşedintele Trump cât şi fostul preşedinte Clinton sunt nevinovaţi de orice faptă ilegală", spune David Oscar Markus, avocatul lui Ghislaine Maxwell.

"Ea este un monstru. Nu-i pasă. Nu are remuşcări. Şi, sincer, se pare că acestei administraţii , în general, nu-i pasă. Tot ce le pasă este să-i protejeze pe cei puternici şi pedofilii", spune Jasmine Crockett, parlamentară democrată.

Audierea de la Washington a avut loc în condiţiile în care doi parlamentari americani au descoperit noi detalii şocante în documentele originale ale Departamentul de Justiţie, care nu au fost redactate. Lista victimelor lui Epstein cuprinde inclusiv fete de 9 sau 10 ani, dar şi şase nume de bărbaţi care au fost ascunse de anchetatori. Printre ei, un american cunoscut şi un înalt oficial dintr-un guvern străin.

"Există oameni foarte puternici care au violat aceste fete minore. Nu au fost doar Epstein și Maxwell. Vrem dreptate pentru supravieţuitoarele", spune Khanna, parlamentar democrat

"Aș vrea să-i dau Departamentului de Justiție șansa să spună că au făcut o greșeală și au cenzurat prea mult documentele și să-i las să anuleze cenzurarea numelor acelor oameni", spune Thomas Massie parlamentar republican.

De departe, scandalul Epstein a lovit ca un uragan Marea Britanie

Dezvăluirile ar putea zgudui din temelii Casa Regală şi răsturna guvernul. După săptămâni de tăcere, Palatul Buckingham a anunţat că este dispus să coopereze cu autorităţile şi că e alături de victime. Fratele regelui este acuzat că era unul dintre clienţii fideli ai reţelei de trafic şi pedofilie a lui Epstein.

"Este o declaraţie foarte importantă şi cred că era inevitabil să se spună ceva. Cred că Palatul Buckingham transmite foarte clar mesajul că nu îl vor mai proteja. Nu mai există protecţie", spune Kate Andrews, istoric.

Poliţia ia în calcul deschiderea unei anchete după ce s-a descoperit că fostul prinţ Andrew i-a divulgat secrete de stat lui Epstein.

Sub presiune este şi şeful guvernului de la Londra. Liderii filialei scoţiene a propriului partid i-au cerut să plece pentru că a numit drept ambasador în Statele Unite o persoană care avea legături vechi cu Epstein. Starmer a fost însă apărat de miniştrii săi şi rămâne în funcţie.

