Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programul sportivilor români miercuri 11 februarie 

În Italia, continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români sunt implicaţi în noi probe care ne-ar putea aduce rezultate onorabile.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 12:08
Anastasia Tolmacheva reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Anastasia Tolmacheva reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

După ce marţi, 10 februarie, România a obţinut cea mai bună clasare de până acum, de la actuala ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, locul 12 la sărituri cu schiurile, proba pe echipe mixte, miercuri, 11 februarie, intră în competiţie sportivii noştri de la biatlon şi sanie.

De la ora 15.15, Anastasia Tolmacheva va concura la biatlon, proba de 15 km individual feminin. De la ora 18.00 avem, în paralel, concursurile de sanie dublu masculin şi sabie dublu feminin. La masculin suntem reprezentaţi de Marius Gîtlan şi Darius Şerban, iar la feminin de Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu.

