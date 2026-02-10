Accident înfiorător pe o şosea din Iaşi. Două mașini puternice, conduse de doi oameni de afaceri cunoscuți, s-au izbit violent, după o depăşire interzisă, pe linie continuă. Unul dintre ei a murit pe loc, iar soția lui, gravidă în luna a opta, a fost dusă în stare critică la spital. Medicii s-au luptat să o salveze, însă atât femeia, cât și fetița nenăscută s-au stins. În cealaltă mașină era un tânăr antreprenor, figură cunoscută în topul Forbes sub 30 de ani, moştenitorul unei afaceri de zeci de milioane de euro în industria mezelurilor. A scăpat ca prin minune, dar şocul a fost atât de puternic încât nu îşi mai aminteşte nimic din momentul accidentului.

Accidentul a avut loc în această dimineaţă în localitatea Ciorteşti din Iaşi. Sorin era la volan, iar în dreapta soţia sa, însărcinată în 8 luni. Într-o curbă, spun surse Observator, ar fi încercat să depăşească o coloană de maşini şi s-a înfipt într-o limuzină condusă de Vlad Ciuburciu, moştenitorul unui imperiu de zeci de milioane de euro din industria cărnii.

Impactul a fost teribil. Două variante sunt luate în calcul

Surse din anchetă vorbesc despre o depăşire neregulamentară a bărbatului de 44 de ani care era în maşină cu soţia. Totul s-a întâmplat după o curbă unde avem linie continuă. Dar pentru că şoferul este cunoscut şi cu probleme de sănătate, nu este exclusă varianta unui infarct la volan. Acest lucru se va dovedi însă doar după efectuarea necropsiei.

Bărbatul de 44 ani care a provocat accidentul moare pe loc, iar pentru soţia lui începe o luptă pentru supravieţuire. Un elicopter o duce de urgenţă la Iaşi. De două ori reuşesc doctorii să o readucă la viaţă. Într-un final, pierde lupta. Medicii nu reuşesc s-o salveze nici pe fetiţa din pântece.

"Cu sarcină de aproximativ 33 de săptămâni şi ea la momentul extragerii din maşină a prezentat stop cardiorespirator. S-a făcut conform protocolului european cezariană în stop. Din păcate, copilul a fost şi el în stop şi a decedat fătul. Mama este extrem de instabilă şi întreaga echipă face eforturi eroice să rezolve problemele hemoragice extrem de importante. S-a consumat toată cantitatea de sânge care exista în punctul de transfuzie a spitalului Sf. Spiridon, s-au cerut rezerve suplimentare", spune Diana Cimpoeşu, şef UPU Smurd Iaşi.

Sorin a avut un club în Vaslui şi urma să împlinească 45 de ani peste câteva săptămâni. Familia e sfâşiată de durere. În urmă cu cinci luni îşi pierduse mama. Sora lui a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale.

Celălalt şofer, Vlad Ciuburciu, a supravieţuit ca prin minune

A ajuns, însă, la spital, în stare de şoc.

"Este cu contuzii multiple, dar stabil hemodinamic. Prezintă amnezie retrogradă și este în investigații", spune Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD Iaşi.

Tânărul este director general al unui gigant producător de conserve şi produse din carne din Vaslui, afacere pusă pe picioare de părinţii lui în urmă cu 30 de ani. Brandul exportă produse pe trei continente şi are zeci de magazine.

"Cea mai importantă realizare pe care am făcut-o este crearea unui nou brand în cadrul companiei", spune Vlad Ciuburciu.

Vlad Ciuburciu a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

