Zelenski ar urma să anunțe pe 24 februarie planul pentru organizarea alegerilor și a unui referendum

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să anunțe pe 24 februarie un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, scrie Reuters.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 09:16
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. 3 februarie 2026 - ProfiMedia

Potrivit unui cadru aflat în discuție între negociatorii americani și ucraineni, orice acord de pace ar urma să fie supus unui referendum în rândul alegătorilor ucraineni, care ar vota în același timp și în alegerile naționale, a relatat Reuters

Oficialii au discutat despre posibilitatea ca alegerile naționale și referendumul să aibă loc în luna mai.

Zelenski: Ucraina, pregătită pentru alegeri

În decembrie 2025, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este "pregătită pentru alegeri" după ce fostul președinte american Donald Trump a reluat acuzațiile potrivit cărora Kievul "folosește războiul" ca pretext pentru a evita organizarea acestora, scrie BBC.

Mandatul de cinci ani al președintelui Zelenski urma să se încheie în mai 2024, însă alegerile au fost suspendate în Ucraina de la declararea legii marțiale, după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

"Am auzit aluzii că ne agățăm de putere sau că eu, personal, mă agăț de funcția de președinte” și că „din această cauză nu se termină războiul", a declarat preşedintele ucrainean, o idee pe care a numit-o "sincer, o narațiune complet nefondată".

Zelenski a câștigat alegerile din 2019 cu peste 73% din voturi.

