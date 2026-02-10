Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta

A părăsit America, după ce iubita lui a fost deportată pentru că îi depăşise viza, şi a ales să se stabileacă în România. Iar acum Martel Metellus, vedetă pe TikTok, recunoaşte că a rămas uimit de ceea ce a găsit la noi în ţară.

„Nu plănuiam deloc să părăsesc SUA. De asemenea, nu știam nimic despre România înainte de ea. Nu aveam nicio idee (...) Mulți oameni, când m-am mutat în România, m-au întrebat: Ai electricitate? Ai Wi-Fi? Ai un magazin alimentar prin preajmă?”, spune americanul originar din Utah, potrivit Bihoreanul.

"Nu m-am așteptat la asta"

Martel spune că în curând avea să se convingă că ţara noastră e mult dezvoltată tehnologic. „Merg la sală și există literalmente un scaner facial. Nu a existat niciodată o sală în SUA la care să fi mers care să aibă un scaner facial pentru a te lăsa să intri. Niciodată. Există mult mai multă tehnologie înaltă aici decât am crezut. Există mult mai multă structură aici decât mi-am închipuit”, mai spune americanul.

Martel vorbește și modul românilor de a fi. „Am observat cum toată lumea încearcă să își trăiască viața. Aici nu e vorba doar despre a munci toată ziua. Simt că aproape în fiecare săptămână există o nouă sărbătoare. Există o zi onomastică. Există un fel de sărbătoare în care oamenii își iau liber și sărbătoresc, ceea ce mi se pare grozav”.

Odată stabilit la Oradea, Martel a început să posteze despre diferențele pe care le vede între România și SUA. „Am vrut să-mi susțin soția care a fost deportată aici și am rămas aici și am ajuns accidental să ne construim o viață foarte bună aici”, afirmă Martel. „Nu m-am așteptat la asta”.

