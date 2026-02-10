Misiune grea pentru Preşedintele Nicuşor Dan în această săptămână. Şeful Statului va trebui să decidă dacă va participa sau nu la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, de la Washington. Mai mulţi aliaţi europeni au refuzat deja invitaţia lui Donald Trump. Sunt şi europarlamentari români care i-au cerut şefului statului să refuze invitaţia, chiar cu riscul de a-l enerva pe Trump.

Cotroceniul va lua o decizie cât de curând în ceea ce privește participarea la Consiliul pentru Pace și, implicit, la prima reuniune a acestui Consiliu, care va avea loc săptămâna viitoare la Washington, la invitația președintelui Donald Trump. Sunt evaluări și analize, pe de-o parte, la nivelul administrației prezidențiale și al Ministerului Afacerilor Externe, pe de altă parte, în contact cu partenerii strategici, şi anume administrația de la Washington. România trebuie să cântărească cu atenție această decizie, pentru că trebuie să analizeze termenii din carta acestui Consiliu și trebuie să țină cont, în același timp, și de Uniunea Europeană, și de apartenența la NATO, dar și de parteneriatul strategic pe care îl are cu Statele Unite ale Americii.

De la Strasbourg, europarlamentarii români spun că România nu trebuie să accepte această participare la Consiliul pentru Pace și că decizia României trebuie să fie luată în linie cu aceste apartenențe: Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul strategic. Pentru că una înseamnă Consiliul pentru Pace, altceva înseamnă parteneriatul strategic al României, pe care îl are cu Statele Unite ale Americii.

Este un context în care vedem că, din Uniunea Europeană, România este vecină cu Bulgaria, care a spus "da" pentru acest Consiliu de Pace. Însă, în Bulgaria, avem o situație politică tensionată. Pe de altă parte, celălalt vecin, Ungaria, a spus, la fel, "da". Mai exact Viktor Orbán, care este în opoziție de ceva vreme cu celelalte voci din Uniunea Europeană. De altfel, și Turcia, care este parte din NATO, a spus "da" pentru participarea la Consiliu și este un partener important atunci când vine vorba despre securitatea la Marea Neagră.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, analiștii spun că trebuie cântărită foarte bine decizia și trebuie văzut ce face Polonia pe flancul estic vis-a-vis de acest Consiliu și ce fac și țările baltice, pentru că, în contextul NATO, vorbim despre securitate întărită de la Marea Baltică până la Marea Neagră. De altfel, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, au fost discuții despre apărare, spunând că Uniunea Europeană este un uriaș, dar un uriaș care trebuie trezit și că trebuie analizată strategia Statelor Unite ale Americii în raport cu Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană trebuie să reacționeze mai repede și mai mult atunci când vine vorba despre apărare. Toate aceste subiecte sunt legate. Însă rămâne de văzut ce va decide Cotroceniul, care este posibil să se consulte și cu liderii de stat la Consiliul de joi din Belgia.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰