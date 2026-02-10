Când viaţa îi dă o lămâie, fă limonadă! E ce a făcut o femeie când a constatat că e nevoită să îi ducă zilnic de mâncare soţului său, aflat în spatele gratiilor. Acum are o firmă de catering şi livrează prânzul deţinuţilor nemulţumiţi de mâncarea din penitenciar. Creveţii, somonul şi pastrama sunt printre cele mai comandate feluri.

Gurmanzii pe care meniul de 8 lei şi 91 de bani pe zi din închisoare nu-i satisface au varianta de a comanda, prin intermediul rudelor, mai tot ce îşi doresc de la restaurante din afară. Soţia unui fost deţinut a văzut în necazul soţului său o oportunitate de afacere. O firmă de catering care livrează. în penitenciarele din Bucureşti şi împrejurimi.

"Ideea a pornit de la soțul meu, care era pe vremea aia arestat la Jilava. Am comandat un pachet, iar soțul meu s-a îmbolnăvit foarte tare. Și a ajuns la spital. I s-a zis că e de la mâncarea pe care am comandat-o. De acolo a venit ideea. cum să fac să îi aduc soțului mâncare să nu se îmbolnăvească", spune Hany, manager catering.

A apelat la un avocat și şi-a însuşit regulile pe care trebuie să le respecte pentru a putea livra, personal, mâncare în penitenciar. Între timp și alte rude ale persoanelor condamnate i-au devenit clienți.

Regulile diferă de la un penitenciar la altul

Fiecare deținut are dreptul, lunar, la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. Produsele trebuie să fie vidate și etichetate, iar înainte de a ajunge la destinatar sunt verificate și scanate de polițiștii ANP.

"Toate bunurile care conțin pachetul lunar sunt supuse, în prezența deținuților, controlului specific executat de personalul desemnat", spune Ioana Plugaru, Administrația Penitenciarelor.

Firma de catering, specializată în livrări către penitenciare, are acum comenzi în fiecare zi.

"Cel mai des pomana porcului, tochitură, șnițel de pui și crispy!", spune Hany, manager catering.

O dietă mai bogată și mai diversificată decât cea din penitenciare, spun clientele femeii.

"Deținuții primesc trei mese pe zi. Dimineața mere, ceai, biscuiți, primesc ciorbă la prânz, primesc carne, mâncare gătită", spune Cosmin Dorobanțu, sindicalist penitenciare.

Prețurile pentru mâncarea dusă în penitenciar nu diferă de cele de la alte firme de catering din oraş.

