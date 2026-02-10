Apar informaţii noi despre crimele misterioase din Bulgaria, petrecute la nici 200 de kilometri de graniţa cu România. Cei trei bărbaţi găsiţi fără suflare într-o cabană şi-ar fi luat rămas bun unul de la celălalt înainte să moară. Tot ei ar fi incendiat încăperea. Şi în cazul celor trei cadavre descoperite în rulotă pe vârful unui munte, poliţiştii par tot mai convinşi că au de-a face fie cu o dublă crimă urmată de o sinucidere, fie cu o sinucidere în grup. Cert e că cei care au trecut prin tabără spun că atmosfera de la cabana de lângă Petrohan era una lugubră, că se discuta mult despre moarte drept soluţie la toate problemele şi că practicile budiste erau obligatorii.

"A fost o onoare pentru mine. Şi pentru mine la fel. O adevărată onoare. Ne vom revedea într-o dimensiune mai bună". Sunt printre ultimele cuvinte pe care şi le adresează bărbaţii implicaţi în ceea ce pare a fi fost un pact al morţii. Procurorii au explicat că individul în geacă roşie pare a fi liderul grupului. Îi îmbrăţişează pe cei trei bărbaţi găsiţi ulterior ucişi şi arşi în cabană şi pleacă, alături de un alt bărbat şi de un adolescent de 15 ani cu o autorulotă.

"Ceea ce am putut auzi din filmările făcute publice de poliţie este că cei trei bărbaţi care au fost găsiţi în cabană şi-au luat rămas bun unul de celălalt. Cuvintele lor au fost "Şi pentru mine a fost o onoare." Bărbaţii din rulotă şi-au luat rămas bun de la ceilalţi trei care se aflau acolo, apoi au continuat drumul spre Okolchitsa", spune Ivan Kanchev, reporter Nova.

Câteva ore mai târziu, într-o altă filmare, pe timp de noapte, se vede cum cei trei bărbaţi rămaşi la cabană dau foc clădirii. Scenele sunt filmate cu o zi înainte să fie tustrei găsiţi morţi.

Articolul continuă după reclamă

"Nu s-au tras toate concluziile dar în termeni generali putem spune că şi într-o investigaţie şi cealaltă, versiunile noastre principale pe care lucrăm sunt crimă cu sinucidere ulterioară sau sinucidere. S-a stabilit că nu există urme ale vreunei lupte. Nu sunt semne ale vreunei traume în afară de cele despre care vorbim, făcute de arme de foc", spune Natalia Nikolova, procuror.

Investigatorii de la sud de Dunăre i-au căutat vreme de o săptămână pe cei trei indivizi care dispăruseră în munţi. Suspecţii au fost descoperiţi fără suflare la aproape 80 de kilometri de locul crimelor.

Cel care a alertat autorităţile a povestit pentru presa bulgară momentele terifiante

"Nu era nimeni pe scaunul şoferului. La cealaltă uşă am văzut că era o persoană sprijinită de geam. Nu a reacţionat când am claxonat. Am ieşit din maşină şi m-am dus lângă ea. Am văzut că avea sânge în zona capului", spune Nikolay Angelov, crescător de animale.

Autopsia în cazul lor duce tot către scenariul unei duble crime, urmată de o sinucidere. În maşină, anchetatorii au găsit două pistoale, un Colt şi un Glock, deţinute legal de una dintre victime.

Procurorii au reuşit să afle până acum că toţi cei care se cazau la cabană trebuiau să ia parte zilnic la fel şi fel de practici ritualice budiste. Au ridicat mai multe cărţi religioase şi literatură erotică de la locul crimei şi speră să facă lumină în acest caz terifiant, care presei bulgare i-a amintit de serialul Twin Peaks, la modă în anii 90. Cei care au trecut pe-acolo au descris atmosfera de la cabană drept. un mediu de "teribilă instabilitate mentală și disperare" şi le-au spus anchetatorilor că membrii comunităţii vorbeau despre moarte ca despre o cale de scăpare. Informaţiile sunt contrazise de mama uneia dintre victime, care a vizitat tabăra în ajun de Anul Nou.

"Pot spune că am avut unele dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea. A fost cel mai armonios mediu în care se putea vieţui. Nu ştiu ce arme spun ei că au găsit. Dar toată lumea ştie că acolo este un studio muzical, un atelier de lut. Există chiar şi o bibliotecă", spune Ralitsa Asenova, mama lui Nikolay Zlatkov.

Anchetatorii bulgari nu au eliminat încă nicio direcţie de anchetă. E încă în picioare şi varianta ca cei şase să fi făcut parte dintr-o sectă. Cât despre budism, el nu propovăduiește violența și nici nu tolerează sinuciderea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰