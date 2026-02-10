Că tot ne sufocă austeritatea... ne uităm mai atent să vedem cum a cheltuit statul bani de a ajuns la fundul sacului. Şi descoperim investiţii finalizate doar pe hârtie. Clădiri reabilitate cu milioane de lei, care zac închise de 10-15 ani, deşi ne amintim cu toţii că am văzut politicieni încolonaţi frumos să taie panglica la inaugurare.

"Ne aflăm în sala unde s-a decis ca să fie ales, nominalizat mai bine zis, colonelul Alexandru Ioan Cuza", declara Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului la acel moment.

Cu fast și discursuri oficiale, în prezența fostului președinte al Senatului, Nicolae Ciucă, Muzeul de Științe Naturale din Iași a fost inaugurat în ajun de mare sărbătoare.

"În mandatul de ministru mi-am propus ca instituțiile de cultură să își deschidă larg porțile mai ales către publicul tânăr", declara Raluca Turcan, fost ministru al Culturii.

De ziua Unirii, zi liberă pentru tot românul, muzeul a fost închis. Şi aşa a rămas de-atunci.

"Istoria acestei clădiri a început în urmă cu aproape 200 de ani, când se înființa aici muzeul de științe naturale, apoi s-a oprit brusc în 2013, când, din cauza stării avansate de degradare, clădirea risca să se prăbușească. Lucrările au început însă abia șase ani mai târziu și au fost finalizate în ianuarie 2024, când astfel s-a făcut și o inaugurare. Am intrat atunci și noi după autorități, însă, după evenimentul fastuos, s-a pus, din nou, lacătul pe ușă", a explicat Clara Mihociu, reporter Observator.

Aproape 3 milioane de euro au fost investite în clădirea impozantă de pe Bulevardul Independenței din Iași. Explicația?

"A trebuit sa refacem un punct de transformare a curentului electric. În acest moment, colegii de la Universitatea Cuza lucrează la amenajarea muzeului", a declarat Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei Iaşi.

Nu e mai bine nici când vine vorba de investiții în construcții noi. Tot la Iaşi, un centru multifuncțional în care ar fi trebuit să facă sport copiii din medii defavorizate are aceeaşi soartă. E gata din vara anului trecut, dar tot închis rămâne, pentru că îi lipsesc o mulţime de avize. 17 milioane de lei a investit primăria în proiect.

